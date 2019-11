Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 22 novembre

FINANZA - Web Conference "Prospettive di investimento di Carmignac: Le strade che non conducono da nessuna parte". Ore 11,00. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Nessun appuntamento in agenda. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Torino: assemblea ordinaria e straordinaria Banca Intermobiliare. Ore 11,00. Parte ordinaria: integrazione Cda, attribuzione a membri del Collegio Sindacale di compenso per svolgimento funzioni di Organismo di Vigilanza. Parte straordinaria: modifiche statutarie. Via Gramsci, 7. DATI MACROECONOMICI - Italia: Istat - Imprese multinazionali, anno 2017. Ore 10,00

- Giappone: inflazione, ottobre. Ore 0,30

- Giappone: PMI manifatturiero, novembre. Ore 1,30

- Germania: PIL, T3. Ore 8,00

- Francia: PMI servizi, novembre. Ore 9,15

- Francia: PMI manifatturiero, novembre. Ore 9,15

- Germania: PMI servizi, novembre. Ore 9,30

- Germania: PMI manifatturiero, novembre. Ore 9,30

- Eurozona: PMI composito, novembre. Ore 10,00

- Eurozona: PMI manifatturiero, novembre. Ore 10,00

- Eurozona: PMI servizi, novembre. Ore 10,00

- Stati Uniti: Markit PMI, novembre. Ore 15,45

- Stati Uniti: fiducia famiglie (Michigan), novembre. Ore 16,00. ECONOMIA - Milano: prende il via "Milano Partecipa", manifestazione promossa da Comune di Milano e Fondazione Cariplo, dedicata all'attivismo civico nell'era digitale. I lavori proseguono fino al 24 novembre. - Milano: panel Assomusica "Il Microcredito: strumento di inclusione e sviluppo del territorio". Ore 11,00. Terrazza Martini, piazza Armando Diaz, 7

- Brescia: IMW - Italians Make Wonders, evento organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori dell'Associazione Industriale Bresciana. Ore 15,30. Teatro Grande, corso Zanardelli 9/a

- Torino: inaugurazione Publishing Fair. Ore 9,00. Partecipa, tra gli altri, Carlo Robiglio, Vice Presidente Confindustria e Presidente P.I. di Confindustria. Copernico Garibaldi, Corso Valdocco, 2

- Bologna: incontro Bmti "Prezzi trasparenti per un mercato consapevole". Ore 12,00. Fico Eataly World, via Paolo Canali, 8

- Roma: Cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Accademico 2019-2020 LUISS. Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Vincenzo Boccia, presidente Confindustria. Luiss, Aula Magna Mario Arcelli, Viale Pola, 12. POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,15 audizioni sindacati, consumatori ed esperti su adeguamento Sen a Piano Clima 2030 (Attivita' produttive) 9,30 interpellanze urgenti (Aula) 9,30 Dl fisco (Finanze) SENATO 10,00, 15,00 e 20,30 Ddl Bilancio (Bilancio) red-

