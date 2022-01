Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 21 gennaio

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - cda straordinario Tim per nomina nuovo amministratore delegato.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea ordinaria e straordinaria Borgosesia.

Ore 10,00. Per: ampliamento numero componenti Cda. Viale Luigi Majno, 10.

- Milano: assemblea Abitare In. Ore 17,30. Per approvazione bilancio d'esercizio al 30 settembre 2021. Viale Umbria, 32.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: inflazione, dicembre. Ore 00,30.

- Gran Bretagna: Vendite al dettaglio m/m, dicembre. Ore 7,00.

- Italia: Banca d'Italia, pubblicazione del Bollettino Economico trimestrale. Ore 15,00.

- Stati Uniti: Indice anticipatore m/m, dicembre. Ore 16,00.

- Stati Uniti: Fiducia consumatori flash, gennaio. Ore 16,00.

ECONOMIA - Milano: presentazione della ricerca dell'Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger PoliMi "Blockchain: the road to the next web revolution". Ore 9,30. Anche in streaming.

- Prato: convegno in cui saranno presentati i risultati dell'indagine "La poverta' energetica e le misure per fronteggiarla" condotta dall'Istituto Piepoli e realizzata a fine 2021. La ricerca ha analizzato le difficolta' economiche dei cittadini a coprire le spese energetiche, approfondendo molteplici temi tra cui l'impatto della bolletta energetica sul bilancio familiare, gli atteggiamenti verso il pagamento della bolletta energetica, le possibili misure di solidarieta'. Ore 10,30. Presso il Salone Consiliare.

- - conferenza stampa Agenzia Spaziale Italiana per presentare la missione del sistema satellitare COSMO-SkyMed Second Generation che partira' dal Kennedy Space Center il 28 gennaio. Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, , Lorenzo Guerini, ministro della Difesa; Maria Cristina Messa, ministro dell'Universita' e della Ricerca; Vittorio Colao, ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale; Alessandro Profumo, a.d. Leonardo; Massimo Claudio Comparini, a.d. Thales Alenia Space Italia; Luigi Pasquali, a.d. Telespazio. In streaming. - sessione plenaria "The Global Economic Outlook" del World Economic Forum. Ore 13,30. Partecipano, fra gli altri, Christine Lagarde, presidente Bce e Kristalina Georgieva, direttore generale Fmi. In streaming.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - nessun appuntamento in agenda.

Red-

(RADIOCOR) 18-01-22 19:31:45 (0641) 5 NNNN