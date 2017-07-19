Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 21 agosto
FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Assemblea ordinaria e straordinaria EPH Invest. Ore 11,00.
Parte ordinaria: conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026 - 2034. Parte straordinaria: raggruppamento delle azioni in circolazione e conseguenti modifiche statutarie.
DATI MACROECONOMICI - Giappone: CPI (naz.) ex-alim. freschi a/a, luglio. Ore 1,30.
- Giappone: CPI (naz.) a/a, luglio. Ore 1,30.
- Giappone: PMI manifatturiero prelim. agosto. Ore 2,30.
- Gran Bretagna: Vendite al dettaglio a/a, luglio. Ore 8,00.
- Gran Bretagna: Vendite al dettaglio m/m, luglio. Ore 8,00.
- Francia: Fiducia imprese manifatturiere, agosto. Ore 8,45.
- Francia: PMI servizi prelim. agosto. Ore 9,15.
- Francia: PMI manifatturiero prelim. agosto. Ore 9,15.
- Germania: PMI servizi prelim. agosto. Ore 9,30.
- Germania: PMI manifatturiero prelim. agosto. Ore 9,30.
- Eurozona: PMI servizi prelim. agosto. Ore 10,00.
- Eurozona: PMI manifatturiero prelim. agosto. Ore 10,00.
- Eurozona: PMI composito prelim. agosto. Ore 10,00.
ECONOMIA - Rimini: si apre la 47ma edizione del Meeting di Rimini "L'amor che move il sole e l'altre stelle", organizzata dalla Fondazione Meeting di Rimini con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Emilia Romagna e del Comune di Rimini. Alle ore 13,00, presso la Sala Gruppo FS C4, evento "La vita oltre il muro, come far fiorire speranza in carcere".
Partecipa, tra gli altri, Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia. A seguire, alle ore 17,00, presso l'Auditorium Intesa Sanpaolo D3, evento "Talenti in cerca di futuro.
Lavoro, giovani e demografia". Partecipano, tra gli altri, Anna Maria Bernini, ministro dell'Universita' e della Ricerca; Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo. Sempre alle ore 17,00, presso l'arena Internazionale C3, evento "Fatto bene, tutti i giorni". Partecipa, tra gli altri, Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura.
Presso la Fiera. La rassegna si conclude il 26 agosto.
Red-
(RADIOCOR) 18-08-26 19:32:42 (0531) 5 NNNN