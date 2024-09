Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 20 settembre

FINANZA - evento "Utilizzo lecito e illecito dei Crypto - Asset", organizzato da Osservatorio Blockchain & Web3 PoliMi, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza. Ore 9,30. In streaming.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: indelB; Triboo.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: CPI (naz.) a/a, agosto. Ore 1,30.

- Giappone: CPI (naz.) ex-alim, freschi a/a, agosto. Ore 1,30.

- Cina: Tasso prime rate a 5 anni, settembre. Ore 3,00.

- Cina: Tasso prime rate a 1 anno, settembre. Ore 3,00.

- Gran Bretagna: Vendite al dettaglio a/a, agosto. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: Vendite al dettaglio m/m, agosto. Ore 8,00.

- Germania: PPI a/a, agosto. Ore 8,00.

- Germania: PPI m/m, agosto. Ore 8,00.

- Francia: Fiducia imprese manifatturiere, settembre. Ore 8,45.

- Eurozona: Fiducia consumatori flash, settembre. Ore 16,00.

- Italia: Istat - produzione nelle costruzioni, giu-lug. Ore 10,00.

- Gran Bretagna: revisione rating Fitch.

- Germania: revisione rating S&P.

- Francia: revisione rating DBRS.

ECONOMIA - Napoli: prosegue il G7 Cultura. I lavori terminano domani.

- Milano: prosegue la "Milano Fashion Week Women's Collection", organizzata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana.

Piazza Mercanti, 2. L'evento si conclude il 23 settembre.

- Ravenna: si conclude la I edizione di "Adria Shipping Summit", evento dedicato al mondo marittimo, portuale, logistico e produttivo dell'Alto Adriatico. Ore 14,45. Partecipa, tra gli altri, Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presso la Sala Cavalcoli della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna. Anche in streaming.

- Milano: evento "Regole e fiscalita' a sostegno dell'economia per una nuova Europa", organizzata dalla Consulta della Segreteria Nazionale Forza Italiana. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Angelo Camilli, vice presidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco. Via Cino del Duca, 8.

- Milano: presentazione della ricerca "Il welfare aziendale nelle cooperative della Lombardia" promossa da Legacoop Lombardia con Agci Lombardia e Confcooperative Lombardia e insieme a Cgil Lombardia, Cisl Lombardia e Uil Lombardia. Ore 9,30. Presso l'Universita' degli Studi di Milano.

- Pescara: si conclude la quarta edizione dell'"Abruzzo Economy Summit", la kermesse economica organizzata dall'agenzia di comunicazione Mirus e promossa dalla Regione Abruzzo. Ore 9,30.

Partecipano, tra gli altri, Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo; Guido Crosetto, ministro della Difesa; Giovanni Malago', presidente Coni. Largo Gardone Riviera.

- Roma: edizione 2024 High-Level Insurance Conference "Disaster risk financing: the role of insurance for new public-private partnerships", organizzata dall'Ania, in partnership con la Presidenza italiana del G7. Ore 9,30. Viale del Monte Oppio, 7.

- Genova: prosegue il 64esimo Salone Nautico Internazionale "Politiche del mare. Le nuove rotte per la competitivita' dell'Italia, le prospettive dell'industria nautica". Alle ore 15,30, in occasione delle celebrazioni per i 150 anni della nascita di Guglielmo Marconi, Fondazione Leonardo, in collaborazione con Fondazione Ansaldo, organizza un dibattito sul modello di impresa dell'inventore delle telecomunicazioni globali. Partecipano, tra gli altri, Roberto Cingolani, a.d. Leonardo; Pierroberto Folgiero, a.d. Fincantieri. L'evento si conclude il 24 settembre.

- Bologna: prosegue la 13ma edizione di InsolvenzFest 2024 "Debiti e memoria", rassegna promossa da OCI. Ore 14,30. Presso Biblioteca comunale dell'Archiginnasi. L'evento si conclude il 22 settembre.

Anche in streaming.

- Venezia: Premio Campiello 62ma edizione, proclamazione Vincitore Campiello Giovani. Ore 19,00. Partecipa, tra gli altri, Riccardo Di Stefano, vice presidente Confindustria e presidente G.I. di Confindustria e delegato del Presidente per Education e Open Innovation. Presso il Teatro Goldoni.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Verona: il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontra gli studenti del Liceo del Made in Italy. Ore 10,45.

Presso il Liceo Statale 'Carlo Montanari'.

- Mantova: il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa all'inaugurazione di Adidas Campus \ South, nuovo centro logistico di Kuehne+Nagel dedicato ad Adidas. Ore 12,30. Via Tea Antonini Frette, 9.

