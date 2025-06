Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 20 giugno

FINANZA - Milano: incontro annuale Consob con il mercato finanziario. Ore 11,00. Presso Palazzo Mezzanotte. Anche in streaming. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Zucchi.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea Met.Extra Group, per approvazione bilancio al 31/12/2024, destinazione utile di esercizio, nomina collegio sindacale. Ore 11,00. Via Rugabella, 17.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: CPI (naz.) ex-alim. freschi a/a, maggio. Ore 1,30.

- Giappone: CPI (naz.) a/a, maggio. Ore 1,30.

- Cina: Tasso prime rate a 5 anni, giugno. Ore 3,00.

- Cina: Tasso prime rate a 1 anno, giugno. Ore 3,00.

- Germania: PPI a/a, maggio. Ore 8,00.

- Germania: PPI m/m, maggio. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: Vendite al dettaglio a/a, maggio. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: Vendite al dettaglio m/m, maggio. Ore 8,00.

- Francia: Fiducia imprese manifatturiere, giugno. Ore 8,45.

- Italia: Istat - produzione nelle costruzioni, aprile. Ore 10,00.

- Italia: Istat - prezzi delle abitazioni, primo trimestre.

Ore 11,00.

- Stati Uniti: Indice Philadelphia Fed, giugno. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Indice anticipatore m/m, maggio. Ore 16,00.

- Stati Uniti: Fiducia consumatori flash, giugno. Ore 16,00.

ECONOMIA - Lussemburgo: riunione Ecofin. Ore 9,00.

- Matera: evento "Il Nucleare tra Innovazione, Ricerca, Sicurezza e Sostenibilita'". Ore 9,00. Partecipa, tra gli altri, Aurelio Regina, delegato del presidente di Confindustria per l'Energia. Presso l'Universita' degli Studi della Basilicata, via Lanera 20. Anche in streaming.

- Roma: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, copresiede con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, al Vertice "The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African Continent". Ore 11,00. Presso Villa Doria Pamphilj.

- Bergamo: assemblea generale 2025 di ASSOMAC, associazione confindustriale che rappresenta i costruttori italiani del settore delle macchine e tecnologie per le industrie calzaturiera, pelletteria e conciaria. Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Maurizio Tarquini, direttore generale di Confindustria. Presso Kilometro Rosso Innovation District.

- Reggio Emilia: assemblea generale 2025 Unindustria Reggio Emilia "1945. E quindi uscimmo a riveder le stelle". Ore 17,30. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Presso il Teatro Municipale Romolo Valli.

