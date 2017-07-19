Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 2 ottobre
FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.
DATI MACROECONOMICI - Giappone: Tasso di disoccupazione, agosto. Ore 1,30.
- Giappone: Job to applicant ratio, agosto. Ore 1,30.
- Italia: Istat - Commercio al dettaglio, agosto 2026. Ore 10,00.
- Eurozona: CPI a/a stima flash, settembre. Ore 11,00.
- Eurozona: CPI ex energia e alim. non lav. a/a flash, settembre.
Ore 11,00.
- Stati Uniti: Salari orari m/m, settembre. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli, settembre. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Tasso di disoccupazione, settembre. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Ordinativi industriali m/m, agosto. Ore 16,00.
- Stati Uniti: Ordinativi, beni durevoli m/m finale, agosto.
Ore 16,00.
- Stati Uniti: Ordini beni durevoli ex-trasp m/m finale, agosto.
Ore 16,00.
ECONOMIA - Roma: si conclude "Euromediterranean Water Forum", piattaforma internazionale di dialogo tra decisori politici, societa' civile, mondo accademico e imprese per garantire un futuro idrico sicuro, sostenibile e inclusivo nel Mediterraneo. Ore 9,00.
Partecipano, tra gli altri, Anna Maria Bernini, ministro dell'Universita' e della Ricerca; Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio.
Presso il centro congressi La Nuvola.
- Roma: evento Cgil nazionale "I fondamentali dell'economia e della finanza nel contesto attuale e futuro - Per il Programma fondamentale della Cgil". Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Maurizio Landini, segretario generale Cgil; Jeffrey Sachs, economista della Columbia University e Advisor Onu; Roberto Gualtieri, sindaco di Roma. Presso il Palazzo Senatorio, piazza del Campidoglio.
- Ancona: presentazione del Rapporto Industria Marche 2026 "Il coraggio di cambiare: imprese, investimenti e politica industriale per tornare a crescere". Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Presso Confindustria Marche, via Ing. Bianchi.
- Roma: si conclude la seconda edizione della Conferenza "Citta' nel Futuro 2030-2050", promossa da Ance. Incontri, dibattiti e focus dedicati alle piu' grandi sfide su cui si gioca il futuro delle citta' italiane. Ore 10,00. Presso il Maxxi.
- Milano: evento "Bridge Up", promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Lombardia in collaborazione con Pirola Corporate Finance. Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Maria Anghileri, presidente G.I. Confindustria e vicepresidente Confindustria. Presso Sala Camerana, via Pantano 9.
- Napoli: tavola rotonda "Il futuro della Piccola Industria italiana", nell'ambito dell'evento "Next Generation Business.
Costruire l'Impresa del Futuro", organizzato da Revilaw. Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Fausto Bianchi, presidente Piccola Industria Confindustria e vicepresidente di Confindustria. Presso l'Hotel Eurostars Excelsior, via Partenope 48. Anche in streaming.
- Milano: conferenza stampa di presentazione del Bilancio di Sostenibilita' Territoriale di Milano, organizzata da A2A.
Ore 12,00. Partecipa, tra gli altri, Renato Mazzoncini, a.d. A2A.
Presso Assolombarda, via Pantano, 9.
- Ravenna: assemblea 2026 di Confindustria Romagna "Crescere per vivere". Ore 15,30. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Presso Palazzo Mauro De Andre', viale Europa 1. Anche in streaming.
- Matera: evento "Sulle rotte dello sviluppo: infrastrutture, trasporti e logistica per una Basilicata piu' competitiva", organizzato da Confindustria Basilicata. Ore 16,30.
Partecipa, tra gli altri, Leopoldo Destro, vicepresidente di Confindustria per Trasporti, Logistica e Industria del Turismo. Presso UNA Hotels MH Matera, via Germania.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 interpellanze urgenti (Aula) 10,30 Ddl caregiver familiare; Ddl antisemitismo (Aula).
Red-
(RADIOCOR) 29-09-26 19:32:08 (0702) 5 NNNN