Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 2 dicembre

FINANZA - Milano: Abilio Talk "Il mercato NPE: l'ecosistema virtuoso nella vendita degli assets". Ore 9,30. Presso sede illimity, via Soperga 9.

- Milano: Forum HR 2022 - Banche e risorse umane, organizzato da Abi ed ABIServizi. Ore 11,45. Partecipa, tra gli altri, Salvatore Poloni, Presidente del Casl. Via Pola, 9.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Germania: Bilancia commerciale destag, ottobre. Ore 8,00.

- Eurozona: prezzi alla produzione, ottobre. Ore 11,00.

- Stati Uniti: Tasso di disoccupazione, novembre. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Salari orari m/m, novembre. Ore 14,30.

ECONOMIA - L'Aquila: Premio Nazionale dell'Innovazione, organizzato da Universita' degli Studi dell'Aquila, in collaborazione con il Gran Sasso Science Institute (GSSI) e l'Associazione Innovalley. Ore 9,00. Palazzo dell'Emiciclo.

- Ravenna: evento Federacciai "Il ruolo della siderurgia italiana nel Mediterraneo. Opportunita' e ricerca di partnership". Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Antonio Gozzi, presidente Federacciai; Giuseppe Ricci, presidente Confindustria Energia. Grand Hotel Mattei, viale Enrico Mattei, 25.

- Milano: cerimonia di conferimento Laurea Magistrale ad honorem in Ingegneria Nucleare a Rafael Mariano Grossi, direttore generale Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Ore 10,30. Politecnico di Milano, piazza Leonardo Da Vinci, 32.

- evento "The world economy in metamorphosis: How to deal with discontinuity and continuous exogenous shocks", organizzato dalla Italy America Chamber of Commerce di New York in collaborazione con Unioncamere Veneto, Assocamerestero, Venicepromex e Piazza Italia. Ore 15,15. In streaming.

- Catania: Assemblea Confindustria Catania "Innovation Valley. Catania acceleratore di imprenditorialita'". Ore 15,30. Partecipa, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente Confindustria.

- Brescia: assemblea annuale Giovani Imprenditori di Confindustria Brescia "Da ZERO a 100. L'impresa di Ieri, Oggi, Domani". Ore 17,00. Via Cefalonia 62.

