Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 2 dicembre -2

FINANZA - Milano: Abilio Talk "Il mercato NPE: l'ecosistema virtuoso nella vendita degli assets". Ore 9,30. Presso sede illimity, via Soperga 9.

- Milano: Forum HR 2022 - Banche e risorse umane, organizzato da Abi ed ABIServizi. Ore 11,45. Partecipa, tra gli altri, Salvatore Poloni, Presidente del Casl.

Via Pola, 9.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Germania: Bilancia commerciale destag, ottobre. Ore 8,00.

- Eurozona: prezzi alla produzione, ottobre. Ore 11,00.

- Stati Uniti: Tasso di disoccupazione, novembre. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Salari orari m/m, novembre. Ore 14,30.

ECONOMIA - L'Aquila: Premio Nazionale dell'Innovazione, organizzato da Universita' degli Studi dell'Aquila, in collaborazione con il Gran Sasso Science Institute (GSSI) e l'Associazione Innovalley. Ore 9,00. Palazzo dell'Emiciclo.

- Roma: evento annuale PNRR. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Giuseppe Zafarana, Comandante Generale della Guardia di finanza; Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle finanze; Paolo Gentiloni, commissario europeo all'Economia; Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, politiche di coesione territoriale e PNRR; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica; Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza Stato-Regioni; Francesca Mariotti, d.g. Confindustria; Antonio Decaro, presidente ANCI. Caserma Sante Laria Guardia di Finanza, piazza Armellini, 20.

- Sondrio: convegno Banca Popolare di Sondrio "Sviluppo e Sistema Bancario". Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Mario Alberto Pedranzini, d.g. e consigliere delegato Banca Popolare di Sondrio. Piazza Garibaldi, 16.

- Roma: 56 Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2022. Ore 10,00. Cnel, viale David Lubin, 2.

- Milano: cerimonia di conferimento Laurea Magistrale ad honorem in Ingegneria Nucleare a Rafael Mariano Grossi, direttore generale Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Ore 10,30. Politecnico di Milano, piazza Leonardo Da Vinci, 32.

- Roma: conferenza stampa dell'Organizzazione internazionale del lavoro per il lancio del Rapporto mondiale sui salari dal titolo "L'impatto dell'inflazione e del COVID-19 sui salari e sul potere d'acquisto". Ore 12,00. Presso sede Ufficio OIL per l'Italia e San Marino, Villa Aldobrandini, via Panisperna 28.

- Bologna: Convention Nazionale Confabitare "La riqualificazione delle periferie tra architettura e socialita'". Ore 14,00. Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2.

- evento "The world economy in metamorphosis: How to deal with discontinuity and continuous exogenous shocks", organizzato dalla Italy America Chamber of Commerce di New York in collaborazione con Unioncamere Veneto, Assocamerestero, Venicepromex e Piazza Italia.

Ore 15,15. In streaming.

- Catania: Assemblea Confindustria Catania "Innovation Valley. Catania acceleratore di imprenditorialita'". Ore 15,30. Partecipa, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente Confindustria.

- Brescia: assemblea annuale Giovani Imprenditori di Confindustria Brescia "Da ZERO a 100. L'impresa di Ieri, Oggi, Domani". Ore 17,00. Via Cefalonia 62.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 8,30 audizione Cgil, Cisl, Uil, Ugl su Ddl bilancio (Bilancio Camera e Senato congiunte) 9,30 Dl ministeri (Aula) 10,00 audizione Confindustria su Ddl bilancio (Bilancio Camera e Senato congiunte) 11,00 audizione Confapi, Confimi, Conflavoro PMI, Alleanza delle cooperative italiane su Ddl bilancio (Bilancio Camera e Senato congiunte) 12,00 audizione Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Casartigiani, CNA su Ddl bilancio (Bilancio Camera e Senato congiunte) 14,00 audizione ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, su Ddl bilancio (Bilancio Camera e Senato congiunte 16,00 audizione ANCI, UPI, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome su Ddl bilancio (Bilancio Camera e Senato congiunte) 17,00 audizione ANCE, Confedilizia su Ddl bilancio (Bilancio Camera e Senato congiunte) 17,30 audizione Confagricoltura, CIA-Agricoltori italiani, Coldiretti, COPAGRI su Ddl bilancio (Bilancio Camera e Senato congiunte) 18,30 audizione Corte dei conti su Ddl bilancio (Bilancio Camera e Senato congiunte) 19,15 audizione Giuseppe Pisauro, Presidente del centro di studi economici Nuova economia nuova societa' - Nens su Ddl bilancio (Bilancio Camera e Senato congiunte) 19,45 audizione Giovanni Legnini, Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016 su Ddl bilancio (Bilancio Camera e Senato congiunte) 20,15 audizione su Ddl bilancio (Bilancio Camera e Senato congiunte) 20,15 audizione Alleanza contro la poverta' in Italia su Ddl bilancio (Bilancio Camera e Senato congiunte) 20,45 audizione Associazione nazionale italiana trasporti automobilistici - ANITA su Ddl bilancio (Bilancio Camera e Senato congiunte).

