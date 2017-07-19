Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 19 settembre

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea Triboo per approvazione bilancio al 31/12/2024, destinazione del risultato di esercizio, nomina del cda. Ore 10,00. Viale Sarca, 336.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: CPI (naz.) ex-alim. freschi a/a, agosto. Ore 1,30.

- Giappone: CPI (naz.) a/a, agosto. Ore 1,30.

- Gran Bretagna: Vendite al dettaglio a/a, agosto. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: Vendite al dettaglio m/m, agosto. Ore 8,00.

- Francia: Fiducia imprese manifatturiere, settembre. Ore 8,45.

- Germania: PPI a/a, agosto. Ore 9,00.

- Germania: PPI m/m, agosto. Ore 9,00.

- Italia: Istat - Produzione nelle costruzioni, giugno e luglio. Ore 10,00. - Francia: revisione rating Fitch.

- Francia: revisione rating DBRS.

ECONOMIA - Rapallo (Ge): si apre il 33mo Forum di Scenari Immobiliari "A New Era". Ore 9,15. Presso Excelsior Palace Hotel. I lavori terminano domani.

- Copenhagen (Danimarca): riunione dell'Eurogruppo. Ore 9,00.

Alle ore 15,00 riunione Ecofin informale.

- Pero (Mi): "Sales Forum", evento di riferimento per chi desidera potenziare le proprie strategie di vendita, organizzato da Roi Group. Ore 9,30. Presso Una Hotels Expo Fiera. Anche in streaming. - Bari: evento "Donne di Puglia", organizzato da Il Sole 24 Ore. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Marina Lalli, presidente Federturismo Confindustria. Presso Fiera del Levante.

- Verona: evento "Univr oggi - Riflessioni a piu' voci" e Lectio magistralis "Le aziende del lusso e la catena dei fornitori: storie diverse di un'integrazione necessaria", organizzato dall'Universita' di Verona. Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria.

Presso l'Universita' di Verona, Aula Magna del Polo Zanotto, viale dell'Universita' 4.

- Firenze: evento "Colloqui dell'economia", organizzato dalla Camera di Commercio Firenze. Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Lucia Aleotti, vicepresidente di Confindustria per il Centro Studi. Presso l'Auditorium della Ccia Firenze, piazza Mentana 1.

- Genova: conferenza stampa di presentazione della manifestazione internazionale "Stand Up for Nuclear", edizione 2025, organizzata in Italia dal Comitato Nucleare e Ragione, in collaborazione con Amici della Terra, Giovani Blu, Liberi Oltre le Illusioni, Riforma e Progresso e Women in Nuclear Italy. Ore 11,00. Presso la sede di Confindustria.

- Gubbio (Pg): assemblea Anita "La velocita' del cambiamento tra innovazione e nuovi equilibri globali". Ore 18,00.

Partecipa, tra gli altri, Leopoldo Destro, delegato del presidente di Confindustria per Trasporti, Logistica e Industria del Turismo. Presso il Park Hotel Ai Cappuccini, via Tifernate 55.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 interpellanze urgenti (Aula).

Red-

(RADIOCOR) 16-09-25 19:33:52 (0702) 5 NNNN