Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 19 maggio -2

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: - Nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: inflazione, aprile. Ore 1,30.

- Germania: inflazione, aprile. Ore 8,00.

- Italia: Istat - produzione nelle costruzioni, marzo. Ore 10,00.

- Italia: revisione rating Moody's.

ECONOMIA - Monte Carlo: prende il via il Financial Times Business of Luxury Conference in partnership con Altagamma. Ore 7,30. I lavori si concludono il 23 maggio. Monaco Yacht Club.

- Milano: evento EFG Consulting "Investopia Europe". Ore 8,45.

Partecipa, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze (in video collegamento). Hotel Principe di Savoia. - Torino: prosegue la XXXV edizione del Salone internazionale del Libro. Ore 9,00. Lingotto Fiere. I lavori terminano il 22 maggio.

- Sorrento: si apre la seconda edizione del Forum internazionale "Verso Sud", realizzato da The European House - Ambrosetti. Partecipano, tra gli altri, Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR; Luigi Ferraris, CEO, Ferrovie dello Stato Italiane; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Grand Hotel Vittoria Excelsior. I lavori terminano domani.

- Roma: convegno Nazionale AIF PA "Competenze ibride e digitalizzazione: ruolo e prospettive per la Formazione nella Pubblica Amministrazione". Ore 8,30. Alle ore 14,30 cerimonia di assegnazione del Premio "Filippo Basile 2023" per la formazione nella pubblica amministrazione. Auditorium Consob, via Giovanni Battista Martini, 3.

- Treviso: si chiude la II edizione della Settimana della Sostenibilita' "Ambientale, Sociale ed Economica: oggi la sostenibilita' non e' piu' una scelta", promossa da Confindustria Veneto Est. Ore 15,30. Partecipano, tra gli altri, Katia Da Ros, vice presidente Confindustria per l'Ambiente, la Sostenibilita' e la Cultura; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy (video collegamento). Auditorium della Provincia di Treviso. Anche in streaming. - Sassuolo (Mo): Festival Giustizia penale "Impresa, lavoro, Giustizia". Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, vice presidente Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco. Confindustria Ceramica. Anche in streaming.

Red-

(RADIOCOR) 18-05-23 19:22:39 (0621) 5 NNNN