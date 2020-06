Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 19 giugno -2

FINANZA - Roma: convegno "Piu' capitale di rischio, meno debito". Ore 10,15. Partecipa, tra gli altri, Pierpaolo Baretta. Teatro dell'Universita' eCampus, via Matera, 18. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda

- ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea Bioera. Ore 11,30. Per bilancio al 31/12/19, nomina collegio sindacale. Presso studio del Notaio Fabio Gaspare Pante', via Victor Hugo, 1. DATI MACROECONOMICI - Giappone: inflazione, maggio. Ore 1,30

- Germania: produzione industriale, maggio. Ore 8,00. - Gran Bretagna: Vendite al dettaglio, maggio. Ore 8,00. - Stati Uniti: Saldo partite correnti, I trimestre. Ore 14.30. ECONOMIA - webinar Cassa Depositi e Prestiti e Uncem "Anticipazioni di liquidita 2020. Finalita' e opportunita' per gli Enti locali". Ore 9,30

- webinar Banca d'Italia di presentazione del Rapporto annuale "L'economia del Piemonte". Ore 10,00. - videoconferenza Mef per la presentazione della scheda informativa del BTP Futura. Ore 10,30. - webconference algoWatt "Economia Circolare e Bonifiche: un'opportunita' di crescita nel contesto del green new deal". Ore 11,00. - conferenza stampa online BG4Real - Banca Generali per l'economia reale. Ore 11,00. - diffusione della 'Nota trimestrale congiunta sulle tendenze dell'occupazione' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Istat, Inps, Inail e Anpal. Ore 11,00. - incontro stampa Bankitalia di presentazione del Rapporto annuale "L'economia del Piemonte". Ore 12,00. - evento illimity "Digital Hubs: cross industry integration". Ore 14,00. - Consiglio europeo. - Proseguono dalle 17 gli incontri del Governo organizzati a Villa Pamphilj nell'ambito della sesta giornata di "Progettiamo il Rilancio". Intervengono, tra gli altri, Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali, Confprofessioni, Rete Professioni Tecniche, Confederazione AEPI, Confassociazioni, Assoprofessioni, Colap, Consiglio Nazionale Giovani.

