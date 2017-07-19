Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 18 settembre
FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.
DATI MACROECONOMICI - Giappone: Cpi (naz.) ex-alim. freschi a/a, agosto. Ore 1,30.
- Giappone: Cpi (naz.) a/a, agosto. Ore 1,30.
- Germania: Ppi a/a, agosto. Ore 8,00.
- Germania: Ppi m/m, agosto. Ore 8,00.
- Germania: revisione rating Moody's.
- Gran Bretagna: Vendite al dettaglio a/a, agosto. Ore 8,00.
- Gran Bretagna: Vendite al dettaglio m/m, agosto. Ore 8,00.
- Francia: revisione rating DBRS.
- Italia: Istat - Produzione nelle costruzioni, giugno e luglio. Ore 10,00.
- Stati Uniti: Produzione industriale m/m, agosto. Ore 15,15.
- Stati Uniti: Impiego capacita' produttiva, agosto. Ore 15,15.
- Stati Uniti: Indice anticipatore m/m, agosto. Ore 16,00.
ECONOMIA - Ferrara: si conclude la XX edizione di "RemTech Expo", hub tecnologico-ambientale dedicato al risanamento e allo sviluppo sostenibile dei territori, organizzato da Cisambiente Confindustria. Presso Ferrara Fiere.
- Rapallo (Ge): si apre la 34ma edizione del Forum di Scenari Immobiliari "One Way", evento di riferimento per gli operatori del real estate italiano. Presso l'Excelsior Palace Hotel. La manifestazione si conclude domani.
- Bologna: assemblea Anagina (agenti delle assicurazioni Generali). Presso l'Auditorium Mast, via Speranza 42.
- Dublino (Irlanda): riunione Eurogruppo. Ore 9,00.
- Milano: evento di ConfMobilita' "Settimana Europea della mobilita' 2026. Mobilita' per tutti". Ore 9,30. Presso Palazzo delle Stelline, corso Magenta 59.
- Palermo: evento "ITS Academy: connettere l'innovazione per generare valore nel territorio", nell'ambito della Cerimonia di proclamazione dei Tecnici Superiori e inaugurazione della Culla tecnologica Biomed e Biotech 4.0 organizzata dall'ITS Academy Palermo. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Riccardo Di Stefano, vicepresidente di Confindustria per l'Education e l'Open Innovation. Via Principe di Belmonte, 105.
- Portofino (Ge): seconda edizione di Portofino Talks 2026, organizzato da Philia Associates. Ore 14,00. Partecipa, tra gli altri, Antonio Gozzi, vicepresidente di Confindustria per l'Autonomia Strategica Europea, il Piano Mattei e le Politiche per la Competitivita'. Presso il Molo Umberto I. Anche in streaming.
- Rosa' (Vi): assemblea Confindustria Vicenza "Oltre". Ore 17,00. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Presso iMilani S.r.l. Societa' Benefit, via Capitano Alessio 109.
- Monte San Savino (Ar): Assemblea 2026 di Confindustria Toscana Sud "Difendere l'industria. Il valore della manifattura italiana per la tenuta e la crescita del territorio". Ore 17,00. Partecipa, tra gli altri, Aurelio Regina, vicepresidente di Confindustria per l'Energia. Presso il Teatro Verdi, via Andrea Sansovino 66.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 interpellanze urgenti (Aula).
Red-
(RADIOCOR) 15-09-26 19:35:27 (0722) 5 NNNN