Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 17 gennaio -2

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: BB Biotech. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Italia: Istat, commercio estero e prezzi all'import, novembre. Ore 10,00

- Italia: Istat, prezzi al consumo, dicembre. Ore 11,00

- Germania: revisione rating Fitch. - Gran Bretagna: vendite al dettaglio, dicembre. Ore 10,30

- Eurozona: inflazione, dicembre. Ore 11,00

- Stati Uniti: licenze edilizie, dicembre. Ore 14,30

- Stati Uniti: nuovi cantieri residenziali, dicembre. Ore 14,30

- Stati Uniti: produzione industriale, dicembre. Ore 15,15

- Stati Uniti: impiego capacita' produttiva, dicembre. Ore 15,15

- Stati Uniti: fiducia famiglie Michigan, gennaio. Ore 16,00. ECONOMIA - Milano: presentazione dell'Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger del Politecnico di Milano. Ore 9,00. Campus Bovisa, via Lambruschini, 4

- Milano: convegno: "Questioni fiscali di interesse notarile tra provvedimenti normativi, documenti di prassi e orientamenti giurisprudenziali", organizzato dalla Fondazione Italiana del Notariato in collaborazione con Consiglio Notarile di Milano. Ore 9,30. Unione Confcommercio Milano, corso Venezia, 47

- Mestre (Ve): convegno "Il Salario Minimo LOegale", organizzato dal Master in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale dell'Universita' Ca' Foscari in collaborazione con ANIV, Associazione Nazionale Funzionari Ispettivi Pubblici. Ore 9,30. Campus Scientifico, via Torino

- Genova: inaugurazione di "Spazio Imprese", ciclo di eventi organizzati da Cassa Depositi e Prestiti. ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Marco Bucci, sindaco di Genova. Palazzo Tursi

- Bologna: incontro Cgil "Cantieri. Emilia-Romagna: lavori in corso!". Ore 14,00. Partecipa, tra gli altri, il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli. Presso Dumbo, via Casarini, 19. POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 9,30 interpellanze urgenti (Aula)

