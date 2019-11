Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 15 novembre -3

ECONOMIA - Milano: al via "Leadership Forum", evento di formazione a cura di Performance Strategies. Ore 9,00. UNAHOTELS Expo Fiera Milano, via G. Keplero, 12. I lavori terminano domani

- Milano: "ConneXions for Growth", forum nazionale dell'Imprenditoria femminile e giovanile - GammaForum, organizzato in collaborazione con la Commissione Europea e il MiSE. Ore 9,30. Via Monte Rosa, 91

- Milano: seconda edizione dell'evento EY dedicato al settore della nuova mobilita' "La mobilita' del possibile". Ore 9,30. Partecipano, fra gli altri, Gabriele Benedetto, a.d. Telepass; Armando Brunini, ceo Sea; Marco Piuri, a.d. Trenord; Daniele Maver, presidente e a.d. Jaguar Land Rover Italia; Arrigo Giana, d.g. ATM; Giovanna D'Esposito, general manager South-West Europe Uber. Palazzo Lombardia

- Milano: workshop EnVent Capital Markets "Il Fotovoltaico Non-FiT in Italia: il settore sta maturando". Ore 10,00. Palazzo Mezzanotte, piazza Affari, 6

- Milano: nell'ambito di Bookcity, presentazione del libro "Cicli del debito, crisi economica e crisi finanziarie" di Maurizio Novelli. Ore 10,00. Aula Martini, Universita' Bicocca. - Milano: l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo partecipa al convegno "Diesel, elettrico, ibrido: tra blocchi e divieti quale futuro per l'auto pulita?". Ore 10,00. Palazzo Pirelli, via F. Filzi, 22

- Milano: conferenza stampa "I nuovi progetti di CityLife: verso il completamento". Ore 11,30. Partecipano, tra gli altri, Armando Borghi, a.d. CityLife; Aldo Mazzocco, a.d. Generali Real Estate e presidente CityLife. Auditorium Torre Generali, piazza Tre Torri, 1. - Milano: "Il Cortile dei Gentili", organizzato in occasione di BookCity2019 dal Cardinal Ravasi insieme ad Associazioni Librai Italiani. Alle ore 9,30 workshop. Alle ore 17,30 dialogo con il Cardinal Ravasi. Confcommercio, corso Venezia 47/49. - Milano: "Your Future", congresso nazionale Manageritalia. Ore 10,30. Marriott Hotel, via Washington, 66. I lavori terminano domani. - Milano: conferenza stampa di presentazione della 92esima Sessione Internazionale dello European Youth Parliament. Ore 15,30. Partecipa, fra gli altri, Alessandro Profumo, a.d. Leonardo. Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22

- Bergamo: 'PMI DAY', evento del Comitato Piccola Industria di Confindustria Bergamo nell'ambito della "Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese". Ore 9,00. Carobbio Officine Tecnologia Lamiere, via Gleno, 4. - Venezia: presentazione della ricerca scientifica "Gli impatti dell'Intelligenza Artificiale e della Blockchain sui modelli di business" nell'ambito della quinta edizione dello Strategy Innovation Forum dell'Universita' Ca' Foscari. I lavori terminano domani

- Parma: conferenza stampa di lancio del progetto "Sostenibilita' alimentare: da problema globale a opportunita' di sviluppo socio-economico regionale" della Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione dell'Universita' di Parma. Ore 11,00. ParmaUniverCity Info Point, Sottopasso Ponte Romano 2/A

- Roma: tappa conclusiva del roadshow di BNP Paribas "Investimenti in tour. Mercato, strumenti, investimenti: teoria e pratica". Ore 9,00. Presso Hotel Massimo d'Azeglio, via Cavour, 18

- Roma: convegno "Lo sviluppo delle reti di nuova generazione tra politica industriale, regolazione e concorrenza", organizzato da ADEC (Associazione di Diritto ed Economia delle Comunicazioni e dei Media digitali). Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Luigi Gubitosi, a.d. Tim; Roberto Viola, d.g. DG Connect; Mirella Liuzzi, sottosegretaria MISE Ministero dello Sviluppo Economico; Angelo Marcello Cardani, presidente Agcom; Franco Bassanini, presidente cda Open Fiber; Aldo Bisio, a.d. Vodafone; Jeffrey Hedberg, a.d. Wind Tre; Gina Nieri, cda Mediaset. Luiss, via Parenzo, 11

- Roma: presentazione del progetto "In rete con i ragazzi", realizzato da Polizia di Stato, Societa' Italiana di Pediatria, Anci, Google e Unicredit Foundation. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Antonio Decaro, Presidente Anci. Presso il Teatro Sala Umberto

- Roma: III Forum Francia-Italia dell'impresa di famiglia. Ore 14,00. Partecipa, tra gli altri, Carlo Robiglio, vice presidente Confindustria e presidente P.I. di Confindustria. Palazzo Farnese, Ambasciata di Francia in Italia

- Tokyo: al via la XXXI Assemblea generale dell'Italy Japan Business Group (IJBG), "Smart cities & Renewable Energy; Medical & Healthcare; Digital Economy; Start-up". Presso la sede dell'Istituto italiano di Cultura. POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Roma: Conferenza delle Regioni. Ore 11.00. via Parigi, 11. CAMERA 9,30 interpellanze urgenti (Aula)

