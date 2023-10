Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 13 ottobre

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Cina: inflazione a/a, settembre. Ore 3,30.

- Cina: prezzi alla produzione, settembre. Ore 3,30.

- Cina: bilancia commerciale usd, settembre. Ore 5,00.

- Cina: esportazioni in usd a/a, settembre. Ore 5,00.

- Francia: inflazione m/m, settembre. Ore 8,45.

- Spagna: inflazione m/m, settembre. Ore 9,00.

- Istat - permessi di costruire, II trimestre. Ore 10,00.

- Istat - economia non osservata nei Conti nazionali, anno 2021. Ore 11,00.

- Eurozona: produzione industriale m/m, agosto. Ore 11,00.

- Stati Uniti: prezzi all'import m/m, settembre. Ore 14,30.

- Stati Uniti: fiducia famiglie (Michigan) prelim, ottobre.

Ore 16,00.

ECONOMIA - Marrakesh: riunione plenaria della sessione autunnale del Fmi e della Banca Mondiale. Ore 9,45. Partecipano, tra gli altri, Sergii Marchenko, Ministro delle finanze dell'Ucraina; Ajay Banga, presidente Banca Mondiale, Kristalina Georgieva, d.g. Fmi.

- Roma: gli amministratori delegati delle oltre 120 grandi aziende e pmi del Consorzio ELIS, impegnate in progetti di orientamento, formazione e lavoro, con l'obiettivo di "Includere per Crescere". Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Roberto Tomasi, a.d. Autostrade per l'Italia. Campus ELIS.

- Marrakesh: seconda giornata convegno IIF con commissario alle finanze Ue, banchieri e Giovanni Sabatini, d.g. Abi.

Ore 11,30. Segue alle ore 13,30 briefing del direttore del Dipartimento Europeo del Fmi, Alfred Kammer. Alle ore 15,00 dibattito sull'economia globale con Kristalina Georgieva, d.g. Fmi; Nadia Fettah, ministro dell'economia del Marocco; Ngozi Okonjo-Iweala, d.g. Wto; Christine Lagarde, presidente Banca Centrale Europea.

- Marrakesh: si apre la Riunione dei ministri delle finanze del G20 e dei governatori delle banche centrali.

Partecipano, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia e delle finanze; Christine Lagarde, presidente Bce; Fabio Panetta, membro del comitato esecutivo Bce; Ignazio Visco, governatore Banca d'Italia. I lavori terminano domani.

- Rho (Mi): si apre "Host 2023", fiera mondiale dedicata al mondo dell'accoglienza e della ristorazione. Fiera Milano. I lavori terminano il 17 ottobre.

- Roma: convegno "Le nuove imposte sui redditi a cinquant'anni dai decreti del 1973", organizzato dal Gruppo 24 ORE e dalla rivista Rassegna tributaria. Ore 9,30.

Partecipano, tra gli altri, Maurizio Leo, vice ministro dell'Economia e delle finanze; Francesca Mariotti, d.g.

Confindustria. Universita' Luiss-Guido Carli.

- Trento: nell'ambito del Festival dello Sport, evento "Stati generali del calcio italiano". Ore 14,00.

Partecipano, tra gli altri, Urbano Cairo, presidente Torino; Gabriele Gravina, presidente Figc; Lorenzo Casini, presidente Serie A; Paolo Scaroni, presidente Milan; Danilo Iervolino, presidente Salernitana; Giovanni Carnevali, allenatore Sassuolo; Daniele De Rossi, allenatore Spal.

Teatro Sociale.

- Bergamo: si apre il convegno studi 2023 "Sostenibilita' in un mondo instabile: Le banche di comunita' si confrontano con digitale, giovani, lavoro". Ore 14,00. Centro Congressi Giovanni XXIII. I lavori terminano domani.

- Rho (Mi): nell'ambito di Host 2023, conferenza stampa Cimbali, "#TheNewEraofCimbaliGroup". Fiera Milano, Stand L11, Pad. 24.

- Marrakesh: si conclude la riunione autunnale del Fondo Monetario Internazionale. Alle ore 14,00 dibattito sull'economia globale. Partecipano, tra gli altri.

Kristalina Georgieva, d.g. Fmi; Nadia Fettah, ministro dell'economia del Marocco; Ngozi Okonjo-Iweala, d.g. Wto; Christine Lagarde, presidente Banca Centrale Europea. Presso Bab Ighli.

- Rho (Mi): nell'ambito di Host 2023, conferenza stampa Fipe-Confcommercio "Rilanciamo il bar". Ore 15,00. Fiera Milano, Stand V47 - V57, Pad. 7.

- Capri (Na): si apre il 38mo Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria "Correnti. Sfide, contraddizioni, opportunita'". Ore 15,00. Partecipano, tra gli altri, Riccardo Di Stefano, presidente Giovani Imprenditori Confindustria; Adolfo Urso, ministro per le Imprese e il Made in Italy; Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione. Grand Hotel Quisisana. I lavori terminano domani. Anche in streaming.

- Ravenna: incontro "Le energie di domani - dialogo sulla transizione". Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Roberto Cingolani, a.d. Leonardo. Via Barbiani, 8/10.

- Roma: evento "Le nuove imposte sui redditi, a cinquant'anni dai decreti del 1973", organizzato dal Gruppo 24 Ore e dalla rivista Rassegna tributaria. Ore 15,45.

Partecipa, tra gli altri, Francesca Mariotti, d.g.

Confindustria. Universita' Luiss Guido Carli. Anche in streaming.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE: CAMERA: 9,30 interpellanze urgenti (Aula).

