Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 13 giugno

FINANZA - Gorizia: si conclude il XXVI Congresso Nazionale delle Fondazioni di origine bancaria e delle Casse di Risparmio Spa "Comunita': insiemi plurali", promosso da Acri in collaborazione con la Fondazione Carigo e con il patrocinio del Comune di Gorizia. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente Abi e presidente della Cassa di Ravenna. Presso il Teatro Comunale Giuseppe Verdi.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: Produzione industriale m/m finale, aprile. Ore 6,30.

- Germania: IPCA a/a finale, maggio. Ore 8,00.

- Germania: IPCA m/m finale, maggio. Ore 8,00.

- Germania: CPI m/m finale, maggio. Ore 8,00.

- Germania: CPI a/a finale, maggio. Ore 8,00.

- Francia: IPCA m/m finale, maggio. Ore 8,45.

- Francia: IPCA a/a finale, maggio. Ore 8,45.

- Francia: CPI m/m Ex Tob, maggio. Ore 8,45.

- Spagna: IPCA a/a finale, maggio. Ore 9,00.

- Italia: Istat - commercio estero e prezzi all'import, aprile. Ore 10,00.

- Eurozona: Produzione industriale m/m, aprile. Ore 11,00.

- Stati Uniti: Fiducia famiglie (Michigan) prelim. giugno.

Ore 16,00.

- Germania: revisione rating S&P.

ECONOMIA - Napoli: Stati Generali della Cultura 2025 "La grande bellezza per lo sviluppo dell'Italia", organizzati da Il Sole 24 Ore in collaborazione con la Regione Campania. Ore 9,30.

Presso il Teatro Bellini. Anche in streaming.

- Roma: il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa alla presentazione del volume "Inventario - Il linguaggio della manifattura", redatto da Confimi Industria, con il contributo di Treccani. Ore 10,30. Presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare, lungotevere Flaminio 45-47.

- Rapallo (Ge): si apre il 54esimo Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria "PASSIONE D'IMPRESA - In ogni sfida, un inizio". Ore 14,30. Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro per le Imprese e il Made in Italy (in videocollegamento); Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico; Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Maria Anghileri, vicepresidente Confindustria e Presidente G.I. di Confindustria. Presso l'Hotel Excelsior Palace. Anche in streaming. I lavori terminano domani.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 interpellanze urgenti (Aula).

