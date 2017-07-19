Dati
            Notizie Radiocor

            Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 12 settembre

            FINANZA - Milano: cerimonia di quotazione di Friends S.p.A. Ore 8,30.

            Presso Palazzo Mezzanotte.

            RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: B&C Speakers, Cembre, Irce.

            INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Avio. Ore 10,00.

            - Conference call Altea Green Power.

            - Conference call Cy4gate.

            ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

            DATI MACROECONOMICI - Giappone: Produzione industriale m/m finale, luglio. Ore 6,30.

            - Germania: IPCA a/a finale, agosto. Ore 8,00.

            - Germania: IPCA m/m finale, agosto. Ore 8,00.

            - Germania: CPI m/m finale, agosto. Ore 8,00.

            - Germania: CPI a/a finale, agosto. Ore 8,00.

            - Gran Bretagna: Bilancia commerciale (totale - GBP), luglio.

            Ore 8,00.

            - Gran Bretagna: Bilancia commerciale (non UE - GBP), luglio.

            Ore 8,00.

            - Gran Bretagna: Produzione industriale m/m, luglio. Ore 8,00.

            - Francia: IPCA m/m finale, agosto. Ore 8,45.

            - Francia: IPCA a/a finale, agosto. Ore 8,45.

            - Francia: CPI m/m Ex Tob, agosto. Ore 8,45.

            - Spagna: IPCA a/a finale, agosto. Ore 9,00.

            - Italia: Istat - Il mercato del lavoro, II trim. Ore 10,00.

            - Stati Uniti: Fiducia famiglie (Michigan) prelim. settembre.

            Ore 16,00.

            ECONOMIA - Capaccio-Paestum (Sa): prende il via "Spazio Sud", evento organizzato da FdI. Partecipano, tra gli altri, Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento; Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani; Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno; Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presso il Savoy Hotel.

            L'evento si conclude domani.

            - Rho (Mi): si conclude Gastech 2025, il piu' importante appuntamento globale per il gas naturale, GNL, idrogeno, tecnologie per il clima e AI nel settore energetico.

            Partecipano ministri di tutto il mondo, aziende e importanti istituzioni del settore energetico. Presso Fiera Milano.

            - Frascati (Rm): il Parlamento europeo e la Commissione europea, in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA), organizzano gli Stati Generali Difesa, Spazio e Cybersecurity "Le sfide che attendono l'industria europea".

            Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno; Roberto Cingolani, a.d. Leonardo, Pierroberto Folgiero, a.d.

            Fincantieri; Giorgio Marsiaj, delegato del presidente di Confindustria per l'Aerospazio. Largo Galileo Galilei, 1.

            - Roma: nell'ambito del World Meeting on Human Fraternity 2025, tavolo tematico dedicato alla Comunicazione e Informazione. Ore 15,00. Presso la Protomoteca del Campidoglio.

            - Roma: riunione del Tavolo "Economia e Finanza - Per un'economia e una finanza umane", evento organizzato nell'ambito dei lavori del "World Meeting on Human Fraternity 2025". Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Marco Elio Rottigni, direttore generale ABI. Presso Palazzo Altieri.

            - Trevi (Pg): IX edizione delle Giornate dell'Energia e dell'Economia Circolare, organizzate da WEC Italia - Comitato Nazionale Italiano del World Energy Council e Globe Italia - Associazione nazionale per il Clima. Ore 17,00. Partecipa, tra gli altri, Aurelio Regina, delegato del presidente di Confindustria per l'Energia. Presso il Complesso Museale Chiesa di San Francesco, via Lucarini.

            - Campodarsego (Pd): inaugurazione di Unox City, azienda leader nella progettazione e produzione di forni industriali per la ristorazione. Alle ore 11,00 la conferenza stampa; alle ore 19,00 la cerimonia di inaugurazione istituzionale.

            Via Pontarola, 14/A.

            - Reggio Emilia: nell'ambito della Festa dell'Unita' del Pd, panel "L'economia e le imprese italiane tra dazi e incertezze". Ore 20,00. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Presso Iren Green Park, Sala Nilde Iotti, via dell'Aeronautica 17.

            POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 interpellanze urgenti (Aula).

            Red-

            (RADIOCOR) 10-09-25 07:20:10 (0008)PA 5 NNNN

              
