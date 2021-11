Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 12 novembre

Nell'agenda macro, la produzione industriale dell'Eurozona, l'inflazione in Spagna e la fiducia delle famiglie Usa, calcolata dall'Universita' del Michigan. In calendario anche la riunione Ecofin.

Previsti i discorsi di Lane (Bce) e Williams (Fed). Per la finanza, in programma il webinar "Emerging risks in Cryptocurrencies" con Savona e le conference call di Fincantieri, Cerved e UnipolSai. Per l'economia, da segnalare: l'evento CRUI "Universita': per un Paese a prova di futuro" con Gentiloni, Bonomi, Carfagna, Colao e Messina; l'assemblea di Federmanager; un evento organizzato dal Consiglio di Stato, dal TAR Piemonte e dalla Regione Piemonte per la celebrazione dei 190 anni del Consiglio di Stato e 50 anni dall'Istituzione del Tar alla presenza del Presidente della repubblica con Lamorgese e Franco.

