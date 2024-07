Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 12 luglio

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: Produzione industriale m/m finale, maggio prel.

Ore 6,30.

- Francia: IPCA m/m finale, giugno prel. Ore 8,45.

- Francia: IPCA a/a finale, giugno prel. Ore 8,45.

- Francia: CPI m/m Ex Tob, giugno. Ore 8,45.

- Spagna: IPCA a/a finale, giugno prel. Ore 9,00.

- Stati Uniti: Prezzi alla produzione m/m, giugno. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Prezzi alla produzione (escl. alimentari, energia) m/m, giugno. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Fiducia famiglie (Michigan) prelim, luglio.

Ore 16,00.

ECONOMIA - Roma: assemblea mondiale dei mercati contadini. Ore 9,30.

Partecipano, tra gli altri, Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e della Sovranita' alimentare e delle foreste; Antonio Tajani, ministro degli Esteri. Presso Via di San Teodoro, 74.

- Milano: presentazione ricerca Osservatorio Futures PoliMi "Imaging distant futures: human wellbeing in the era of intelligent technologies (2035)". Ore 10,00. Via Durando, 10.

- prosegue il webinar in inglese "After the General Elections in France and the UK: Results, Analyses, and Implications for Europe", organizzato da Cise Telescope e Bnp Bnl Paribas. Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Stefano Antonio Donnarumma, a.d. e d.g. Ferrovie dello Stato Italiane; Nicola Maione, presidente Banca Monte dei Paschi di Siena; Alfredo Mantovano, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 interpellanze urgenti ORGANISMI BICAMERALI 8,30 audizione Paola Pastorino, presidente Associazione manager WhiteList (Antimafia).

