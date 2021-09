Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 10 settembre

La giornata macro si apre con l'inflazione in Germania, la produzione industriale e la bilancia commerciale in Gran Bretagna. A seguire, la produzione industriale in Italia, Francia e Spagna, la nota mensile dell'Istat sull'economia italiana e i tassi in Russia. Chiudono gli Stati Uniti, con i prezzi alla produzione. In agenda una riunione dell'Eurogruppo. A Milano si tiene l'assemblea di Elettricita' Futura, con la partecipazione del presidente di Confindustria Bonomi. A Roma viene presentato DigitalMEC, il progetto di alfabetizzazione digitale dei lavoratori dell'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti sviluppato da Federmeccanica. I ministri Di Maio, Lamorgese e Guerini sono attesi alla presentazione del "Libro Blu 2020" dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

Red-

(RADIOCOR) 10-09-21 07:20:00 (0007)PA 5 NNNN