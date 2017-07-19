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            Economia e finanza: gli avvenimenti di SABATO 6 giugno

            ECONOMIA - Milano: si conclude il "Festival Green & Blue 2026", progetto editoriale di la Repubblica dedicato alla sostenibilita'.

            Presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci".

            - Rapallo (Ge): si conclude il 55esimo Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria "People. La nostra promessa di futuro". Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Emanuele Orsini, presidente Confindustria; Maria Anghileri, presidente Giovani Imprenditori Confindustria. Presso Porto Carlo Riva.

            Red-

            (RADIOCOR) 03-06-26 19:32:12 (0652) 5 NNNN

              


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