Economia e finanza: gli avvenimenti di SABATO 5 ottobre

ECONOMIA - Matera: prosegue la riunione dei Ministri G7 responsabili per le pari opportunita'. Ore 9,30. Presso Palazzo Lanfranchi. I lavori terminano domani.

- Milano: nell'ambito della Giornata dell'Economia organizzata da Forza Italia, panel "Dialoghi su Imprese e Lavoro". Ore 11,30. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Presso palazzo Regione Lombardia.

- Milano/Bari: si apre il primo hackathon in Italia, in contemporanea tra nord e sud, dedicato all'Intelligenza Artificiale nei software, per sostenere lo sviluppo di una filiera italiana dell'IA, organizzato da Assosoftware. Via Durando 39 a Milano, e via Orabona 4 a Bari. L'evento si conclude domani.

