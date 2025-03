Economia e finanza: gli avvenimenti di SABATO 29 marzo

ECONOMIA - Milano: IV edizione del Festival dell'Economia de Il Foglio. Ore 9,00. Partecipa, tra gli altri, Maria Anghileri, vicepresidente Confindustria e Presidente G.I. di Confindustria. Presso sede Banco Bpm, via San Paolo 12.

- Dosson di Casier (Tv): inaugurazione di due nuove sedi per CAME S.p.A, azienda leader nel settore delle soluzioni integrate per l'automazione, il controllo e la sicurezza di ambienti residenziali, pubblici e aziendali. Ore 10,00. Via Tarantelli.

- Amalfi (Sa): convegno "I Giovani del sud e il Mare Nostrum. Mediterraneo come opportunita'", organizzato dalla Luiss School of Government e Fondazione Magna Carta. Ore 16,30. Partecipa, tra gli altri, Antonio Gozzi, special advisor di Confindustria per l'Autonomia strategica europea, Piano Mattei e Competitivita'. Presso la Sala dell'Arsenale, largo Cesareo Console 4.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Roma: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa al Congresso Nazionale di Azione. Ore 11,30. Presso il Life Hotel Spazio Eventi, via Palermo 10.

