Economia e finanza: gli avvenimenti di SABATO 21 marzo
ECONOMIA - Treviso: si conclude il XVII Forum Internazionale dell'Informazione per la Salvaguardia della Natura, dal titolo "Building Future Together - Un'umanita' nuova con sete di futuro", promosso da Greenaccord Ets. Presso la Sala Conferenze della Camera di commercio.
- Bologna: si conclude il Festival Tecno'polis, promosso da Comune e Citta' metropolitana di Bologna, insieme a Regione Emilia- Romagna, dedicato a esplorare il rapporto tra tecnologia, scienza e societa'. Nell'ambito dell'evento, alle ore 16,30, il talk "Mappe economiche all'orizzonte". Partecipa, tra gli altri, Lara Ponti, vicepresidente di Confindustria per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi Esg. Presso il Tecnopolo Dama, via Stalingrado 84/3.
- Amalfi (Sa): evento "I giovani del Sud e il Mare Nostrum.
Costruire la classe dirigente del Mediterraneo", organizzato dalla Luiss. Ore 17,30. Partecipa, tra gli altri, Antonio Gozzi, special advisor di Confindustria per l'Autonomia strategica europea, Piano Mattei e Competitivita'. Presso la Sala dell'Arsenale.
Red-
(RADIOCOR) 18-03-26 19:35:05 (0654) 5 NNNN