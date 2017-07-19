Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 9 settembre

FINANZA - Roma: asta di BoT per un importo complessivo di 9 miliardi.

Ore 11,00 termine per la presentazione delle domande.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Cellularline, Esprinet.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Esprinet.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Cina: Cpi m/m, agosto. Ore 3,30.

- Cina: Ppi a/a, agosto. Ore 3,30.

- Cina: Cpi a/a, agosto. Ore 3,30.

- Francia: Produzione industriale m/m, luglio. Ore 8,45.

ECONOMIA - Berlino (Germania): riunione del Consiglio direttivo della Bce sulla politica monetaria (prima giornata).

- Milano: prende il via la 62ma edizione dell'Oscar di Bilancio "Tracciare il futuro. Il reporting al centro della Twin Transition", il Roadshow nazionale che attraversera' l'Italia per diffondere la cultura della rendicontazione. L'evento e' promosso da Borsa Italiana, Universita' Bocconi e Ferpi.

Presso Campus Sda Bocconi, Auditorium Ferrero.

- Roma: si conclude l'evento "A tua difesa. Verso la finanziaria 2027", organizzato dalla Lega. Ore 10,00.

Partecipano, tra gli altri, Flavio Cattaneo, a.d. Enel: Claudio Descalzi, a.d. Eni; Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze; Emanuele Orsini, presidente Confindustria (in collegamento); Gianpiero Strisciuglio, a.d.

Ferrovie dello Stato; Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio. Presso le Officine Farneto, via dei Monti della Farnesina, 77. - Cannes (Francia): nell'ambito del Cannes Yachting Festival, conferenza stampa dedicata al ruolo della Sardegna nel mercato internazionale dell'industria nautica, alla sostenibilita' e alle prospettive di sviluppo del settore. Ore 11,00. Presso lo stand Sardegna, Palais 060.

- Roma: Crea presenta il Rapporto del Commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari 2025, elaborato dal Centro di Politiche e Bio-economia. Ore 11,00. Presso il Centro Studi Americani, via Michelangelo Caetani 32.

- Milano: evento "Batterie e piccoli RAEE nell'indifferenziato: puo' la tecnologia chiudere il gap della raccolta?", a cura di Erion Energy ed Erion Weee. Ore 15,00. Presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,00 audizioni Anci; Conferenza Regioni; Upi; Uncem; Ancpi; Corte conti; ActionAid; Consap; Alis; Aiop e Aris; sindacati; Consiglio geologi su Dl Pa-Protezione civile (Bilancio e Ambiente riunite) 11,30 Dl carburanti-ex Ilva (Finanze) 13,00 Dl tribunale Bolzano (Aula) 13,00 audizioni Universita' cattolica Sacro cuore; Ance; Fondazione Avsi su Relazione Piano Mattei al 30 giugno 2026 (Esteri) 14,00 audizioni Confesercenti; Giacimenti urbani Aps; Legambiente; Wwf su Ddl imballaggi (Ambiente e Lavori pubblici) 15,00 question time ministri (Aula) 15,00 Ddl consorzi acque irrigue; Dlgs direttiva rifiuti (Ambiente e Lavori pubblici) 15,45 Dlgs direttiva lavoro piattaforme digitali (Lavoro) 16,15 Dl tribunale Bolzano (Aula) 18,00 relazioni Giunta autorizzazioni su Vittorio Sgarbi (Aula) SENATO 9,00 Ddl legge elettorale (Affari Costituzionali) 9,00 Ddl ratifica Accordo Italia-Albania in materia di cooperazione strategica (Esteri) 9,00 e 15,00 Ddl Rendiconto 2025 e Ddl Assestamento 2026 (Bilancio) 9,00 Audizioni di Cgil, Cisl, Uil e Ugl su Dlgs lavoro mediante piattaforme digitali (Affari Sociali) 9,15 Audizioni su Ddl rilascio immobili (Giustizia) 9,15 Relazioni programmatica 2026 e consuntiva 2025 su partecipazione Italia in Ue (Politiche Ue) 10,00 Ddl legge elettorale (Aula) 13,00 Dl imballaggi (Ambiente) 13,00 Dl ex Ilva, Ddl agricoltura (Industria) 13,30 Dlgs qualita' aria, Dlgs emissioni industriali (Ambiente) 13,30 Indagine conoscitiva su effetti cambiamento clima in agricoltura (Industria) 13,30 Risoluzione su riforma sanita' integrativa (Affari Sociali) 13,45 Affare assegnato su aree crisi industriale complessa (Industria) 14,00 Ddl economico-fiscale, Ddl conto corrente (Finanze) 14,00 Ddl riforma Rai, Ddl cattura CO2 (Ambiente) 14,00 Atto Ue su settore biotecnologie (Affari Sociali) 14,30 Dlgs accesso Pmi a mercati capitali (Finanze) ORGANISMI BICAMERALI 8,45 audizioni Life Company A2A e Terna (Insularita').

Red-

(RADIOCOR) 07-09-26 19:33:24 (0502) 5 NNNN