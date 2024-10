Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 9 ottobre

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Germania: Bilancia commerciale destag. agosto. Ore 8,00.

ECONOMIA - Roma: si apre il G7 dei Garanti Privacy "La privacy nell'era dei dati", organizzato dal Garante italiano.

L'evento si svolge a porte chiuse. Presso la Galleria Borghese. I lavori terminano l'11 ottobre.

- Prosegue, in modalita' webinar, la quarta edizione della "Digital China Week", organizzata da East Media, Triboo e SACE. Il programma termina domani.

- Strasburgo (Fra): il premier ungherese Viktor Orban presenta il programma della Presidenza di turno Ue, alla sessione plenaria del Parlamento europeo. Ore 9,00.

- Milano: si apre la XII edizione de "Il Salone nazionale della CSR e dell'Innovazione sociale". Ore 9,00. Via Roentgen, 1. I lavori terminano l'11 ottobre.

- Milano: evento "Advanced TV, la Video Convergenza", organizzato da Engage e UPA. Ore 9,00. Via Larga, 14.

- Milano: evento "Job Evolution 2024 - Verso Industria 5.0 tra nuove competenze e mestieri dimenticati", organizzato da Il Sole 24 Ore. Ore 9,30. Partecipano tra gli altri, Federico Silvestri, d.g. Media & Business Gruppo 24 Ore, a.d. 24 ORE Eventi; Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 Ore; Maurizio Marchesini, vice presidente di Confindustria per il Lavoro e le Relazioni Industriali; Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilita'; Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali; Anna Maria Bernini, ministro dell'Universita' e della Ricerca. Presso il MUST - Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. Anche in streaming.

- Roma: si conclude il "Cybertech Europe 2024", in collaborazione con Leonardo. Ore 9,30. Presso auditorium La Nuvola.

- Rho (Mi): inaugurazione di "34.BI-MU", biennale della macchina utensile, robotica e automazione. Ore 10,30.

Presso Arena BI-MUpiu', Padiglione 11 - F26, Fieramilano.

- Bologna: evento inaugurale di SAIE Bologna 2024 - La Fiera delle Costruzioni, dal titolo "Oltre i bonus: il futuro delle costruzioni italiane tra riqualificazione, PNRR e case green". Ore 10,30. Nel corso dell'evento, la presentazione del Rapporto Federcostruzioni sull'andamento del settore. Presso BolognaFiere, Sala UniSalute.

- Presentazione online del nuovo "Rapporto sullo stato dell'editoria in Italia", a cura dell'Ufficio Studi AIE.

Ore 11,00.

- Roma: secondo meeting "Vedere meglio, vivere meglio, tutti", organizzato da Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia. Ore 11,30. Partecipa, tra gli altri, Leonardo Maria Del Vecchio, presidente Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia. In occasione del meeting, la presentazione del "Primo Rapporto sulla poverta' oculistica in Italia", realizzato in collaborazione con il Censis.

Presso Camera di Commercio di Roma.

- Milano: nell'ambito del Milan Fintech Summit, evento di rilevanza internazionale dedicato all'innovazione dei servizi finanziari, presentazione del XXIII report trimestrale del Digital Gold Institute sull'ecosistema Bitcoin, crypto-asset e blockchain. Ore 14,45. Presso Allianz MiCo.

- San Paolo (Bra): forum Imprenditoriale Italia - Brasile, organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Barbara Cimmino, vice presidente di Confindustria per L'Export e l'Attrazione degli Investimenti. Presso la Fiesp.

- Castelnuovo del Garda (Vr): assemblea Confindustria Verona "Transizioni". Ore 16,15. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Presso Teatro di Gardaland Park.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 8,30 audizione Almaviva su difesa cibernetica (Difesa) 8,30 audizione ministro Ambiente e sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, su transizione energetica e nucleare (Ambiente e Attivita' produttive riunite) 9,00 Dm acquisizione 20 aerei T-346 e supporto tecnico-logistico (Difesa) 9,00 Piano strutturale bilancio medio termine 2025-2029 (Aula) 14,15 Ddl missioni (Esteri e Difesa riunite) 14,15 Ddl conservazione lavoro malati oncologici; Ddl settimana corta (Lavoro) 14,15 Ddl bracconaggio ittico (Agricoltura) 14,15 Dlgs regolamento risoluzioni enti sistemici (Politiche Ue) 14,30 audizioni Innocenzo Cipolletta, presidente Associazione italiana editori; Carlo Bartoli, presidente ordine giornalisti su editoria (Cultura) 14,30 Dlgs TU sanzioni tributarie; Dlgs TU giustizia tributaria (Giustizie e Finanze riunite) 14,30 Ddl cancellazione veicoli in fermo amministrativo da pubblici registri (Trasporti) 14,30 Dlgs direttiva imballaggio medicinali (Affari sociali) 14,30 audizione Mediatrice europea, Emily O'Reilly, su accesso del pubblico ai documenti Ue (Politiche Ue) 14,45 Dl infrazioni (Giustizia e Finanze riunite) 14,45 Ddl albo botteghe artigiane (Attivita' produttive) 14,45 question time ministero Lavoro (Lavoro) 15,00 question time ministri (Aula) 15,00 Ddl rigenerazione urbana (Ambiente e Lavori pubblici) 15,00 Ddl delega riorganizzazione centri elaborazione dati (Trasporti) 15,15 Dlgs tributi minori; Dlgs regolamento risoluzioni enti sistemici (Finanze) 15,15 audizioni Confindustria; Usb; associazioni universitarie su 'direttiva tirocini' (Cultura) 15,15 Ddl call center (Trasporti e Lavoro riunite) 15,30 Ddl Corte conti (Affari costituzionali e Giustizia riunite) 15,30 Ddl start-up (Finanze) 15,30 Legge quadro ricostruzione post-calamita' (Ambiente e Lavori pubblici) 15,30 audizione Asseprim, Assocall e Assocontact su Ddl call center (Trasporti) 16,15 Ddl Scire'; Ddl commissione rischio idrogeologico; Ddl costituzionale Friuli-Venezia Giulia (Aula) SENATO 8,45 Psb 2025-2029 (Bilancio) 9,00 Audizione di Egair, Associazione nazionale forense e Aiga su Ddl AI (Ambiente e Affari Sociali) 9,15 Dlgs mediazione civile e commerciale, Dlgs efficienza processo civile (Giustizia) 9,15 Ddl aggregazione bancaria cooperativa (Finanze) 10,00 Psb 2025-2029, Ddl durata operazioni intercettazione (Aula).

