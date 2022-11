Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 9 novembre

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Acea, Acsm-Agam, Aedes, Banca Mediolanum, Brembo, Enervit, Fiera Milano, Generali, Geox, Gvs, Hera, Italmobiliare, Iveco, Philogen, Piovan, Snam, Telecom Italia, Terna.

- INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - conference call Brembo. Ore 14,00.

- conference call Terna. Ore 16,00.

- conference call Banca Mediolanum. Ore 16,30.

- conference call Acea. Ore 17,00.

- conference call Iveco. Ore 18,00.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Cina: inflazione, ottobre. Ore 2,30.

- Cina: prezzi alla produzione, ottobre. Ore 2,30.

ECONOMIA - 27mo Pambianco - PwC Fashion Summit - Il ruolo dell'Italia nel nuovo sistema moda mondiale. Prospettive e sfide future. Ore 9,00. In streaming.

- Ardian Infrastructure conference "The Fight For a Net- Zero Aviation". Ore 9,15. In streaming.

- Rimini: in occasione di IEF Expo - Ecomondo, Stati Generali della Green Economy 2022 "Le nuove fide della transizione ecologica per le imprese italiane", sessione "Le imprese italiane per la transizione ecologica". Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Katia da Ros, vice presidente di Confindustria per l'Ambiente, la Sostenibilita' e la Cultura. Fiera di Rimini.

- Milano: conferenza stampa di presentazione di "Bergamo Citta' Impresa 2022". Ore 11,00. Corso Magenta, 59.

- Rimini: Convegno Italcogen: "La cogenerazione: soluzione efficiente nel presente per un futuro piu' green". Ore 11,30. Rimini Fiera - Sala Gardenia.

- Milano: "Netcomm Focus Marketplace", evento dedicato al mondo del marketplace e del digital export. Ore 14,30. Corso Magenta, 61. Presso Palazzo delle Stelline.

- Firenze: evento Tgcom Tour, a cura di Tgcom24. Ore 14,30. Partecipa, tra gli altri, Francesca Mariotti, d.g. Confindustria. Palazzo Vecchio.

- Rimini: incontro Federchimica di presentazione del 28 Rapporto Responsible Care, bilancio di sostenibilita' dell'Industria Chimica. Ore 17,00. Partecipa, tra gli altri, Paolo Lamberti, presidente Federchimica. Grand Hotel Rimini.

- Roma: presentazione del libro di Matteo Tanzilli "Modelli di condivisione. La mobilita' sostenibile dallo sharing al metaverso". Ore 18,00. Campus Luiss, viale Romania 32.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 14,00 costituzione Commissione ed elezione ufficio di presidenza (Affari costituzionali, Giustizia, Esteri, Difesa, Bilancio, Finanze, Cultura) 15,15 costituzione Commissione ed elezione ufficio di presidenza (Ambiente e Lavori pubblici, Trasporti, Attivita' produttive, Lavoro, Affari sociali, Agricoltura, Politiche Ue) 16,30 Nadef e Relazione variazione bilancio (Aula) Senato 10,30 Elezione ufficio di presidenza (I-V Commissione) 12,00 Elezione ufficio di presidenza (VI-X Commissione).

Red-

(RADIOCOR) 07-11-22 19:18:07 (0590) 5 NNNN