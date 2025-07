Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 9 luglio

FINANZA - Milano: prima edizione di "Directa Summit 2025", evento organizzato da Directa SIM. Ore 16,00. Presso Palazzo Mezzanotte.

DATI MACROECONOMICI - Cina: CPI m/m, giugno. Ore 3,30.

- Cina: PPI a/a, giugno. Ore 3,30.

- Cina: CPI a/a, giugno. Ore 3,30.

- Italia: Istat - permessi di costruire, primo trimestre. Ore 10,00.

ECONOMIA - Roma: si conclude l'assemblea ANBI "L'acqua coltiva la pace". Presso TH Roma - Carpegna Palace Hotel, via Aurelia 481.

- Milano: convegno "Hospitality Forum 2025", organizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con Castello Sgr e presentazione del Rapporto 2025 sul mercato immobiliare alberghiero. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Daniela Santanche', ministro del Turismo. Presso Palazzo Lombardia.

- Genova: evento "Economia del Mare 2025", organizzato da Il Sole 24 Ore. Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare; Mario Zanetti, delegato del Presidente di Confindustria per l'Economia del Mare. Presso Palazzo della Borsa valori di Genova. Anche in streaming.

- Milano: presentazione del 35esimo "Rapporto Milano Produttiva", il rapporto annuale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi che analizza lo stato dell'economia del territorio. Ore 10,30. Presso Palazzo Giureconsulti.

- Roma: evento di presentazione di "Dona Italia", l'iniziativa promossa da Nexi per semplificare i pagamenti digitali e supportare il Terzo Settore nella raccolta fondi. Ore 11,00.

Partecipa, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze. Presso la Sala Refettorio della Biblioteca della Camera dei Deputati "Nilde Iotti", via del Seminario 76.

- Milano: conferenza stampa di UPA25. Ore 11,30. Segue alle ore 16,00 assemblea pubblica. Presso IBM Studios Milano, piazza Gae Aulenti 10.

- Pescara: II edizione "Forum Abruzzo Sostenibile", organizzato da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e Rete Imprese per la Sostenibilita'. Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Lara Ponti, vicepresidente di Confindustria per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi ESG. Via Raiale, 110/bis.

- Roma: si apre il IV Summit Nazionale sull'Economia del Mare Blue Forum "Creare Valore. Il mare nell'anno del Giubileo".

Ore 17,00. Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Andrea Prete, presidente Unioncamere; Simona Petrucci, presidente Intergruppo Parlamentare Economia del Mare. Nell'ambito dell'evento presentazione del XIII Rapporto Nazionale sull'Economia del mare, a cura di OsserMare e Centro Studi Guglielmo Tagliacarne - Unioncamere. Presso la Sala del Parlamentino - MIMIT, via Vittorio Veneto, 33. I lavori terminano l'11 luglio.

- Milano: cerimonia di premiazione "Innovation that matters - Promuovere l'innovazione che estende i confini dell'impresa", evento organizzato da ANDAF e Accuracy in collaborazione con 24Ore Business School, Borsa Italiana e Elite. Ore 17,30.

Partecipa, tra gli altri, Angelo Camilli, vicepresidente Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco (in video collegamento). Via Monterosa, 91.

- Roma: evento "Effetto moltiplicatore: il biotech come motore di sviluppo per l'Italia. L'impatto di Roche". Ore 18,00.

Partecipano, tra gli altri, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero del Lavoro. Presso l'Ambasciata di Svizzera.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale svolge l'audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Ore 8,15. In streaming.

CAMERA 11,30 Dl Infrastrutture (Aula) 11,45 Audizioni di Adiconsum, Unc, Codacons, Associazione Mestre Cgia, Anpci, Uncem e Anac su Pdl Commercio centri storici (Attivita' Produttive) 12,30 Ddl semplificazione normativa (Affari Costituzionali) 12,30 Audizioni di Erion Textiles e Fashion Revolution su settore tessile (Attivita' Produttive) 13,00 Audizioni su Ddl premierato (Affari Costituzionali) 13,00 Question time Mimit (Attivita' Produttive) 13,15 Dlgs su federalismo fiscale regionale (Bilancio) 15,00 Question time (Aula) 17,00 Dl sport (Cultura) SENATO 8,30, 12,30 e 20,00 Ddl femminicidio (Giustizia) 8,30 Audizioni di presidente Provincia Taranto, commissario Autorita' sistema portuale Mar Ionio - Porto Taranto, sindaco Statte, sindaco Taranto, presidente Regione Puglia su Dl ex Ilva (Industria) 8,45 Ddl semplificazione attivita' economiche, Ddl ballottaggi (Affari Costituzionali) 8,45 Atti Ue su Riesame intermedio politica coesione, Fse+, ReArm Europe (Politiche Ue) 9,00 Ddl AI (Ambiente e Affari Sociali) 9,30 Ddl separazione carriere, Ddl quadro interporti (Aula) 13,00 Dl ex Ilva (Industria) 19,00 Audizioni di commissari gruppo Ilva, commissari AdI, commissario per gli interventi di bonifica e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Ugl Metalmeccanici, Uilm e Usb su Dl ex Ilva (Industria) ORGANISMI MONOCAMERALI CAMERA 8,15 Audizione di ministro Economia Giancarlo Giorgetti (Federalismo fiscale) 9,30 Audizione di Capo Ufficio legislativo Ministro Pa, Francesco Radicetti (Transizione Demografica) ORGANISMI BICAMERALI 8,30 Audizione di Commissario Ue per l'economia, Valdis Dombrovskis (Semplificazione) 8,30 Audizione di Giorgio Righetti, direttore generale Associazione Fondazioni e Casse Risparmio (Antimafia).

