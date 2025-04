Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 9 aprile

FINANZA - Roma: Comitato Esecutivo Abi. Ore 10,00.

- Roma: conferenza stampa di Cassa Depositi e Prestiti per la presentazione dei Risultati di esercizio 2024. Ore 14,30.

Partecipano, tra gli altri, Giovanni Gorno Tempini, presidente CDP; Dario Scannapieco, a.d. CDP. Via Goito, 4.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Ariston, Gas Plus, Monrif.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: Fiducia delle famiglie, marzo. Ore 7,00.

ECONOMIA - Gaeta (Lt): si apre la X edizione del Festival dei giovani "Insieme per essere futuro". La Luiss prevede un ricco programma di incontri e attivita' dedicati all'orientamento, all'innovazione e al futuro dei giovani. L'evento si conclude l'11 aprile.

- Roma: conferenza internazionale "Telecommunications of the Future", promossa dal CNIT e organizzata dal Gruppo editoriale Supercom. Partecipano, tra gli altri, Alessio Butti, sottosegretario per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale; Diego Galli, d.g. Inwit; Giuseppe Gola, a.d. Open Fiber; Pietro Labriola, a.d. Tim, Benedetto Levi, a.d. iliad Italia. Presso il Palazzo delle Esposizioni.

- Verona: si conclude la 57esima edizione del Vinitaly, il salone internazionale dei vini e distillati. Ore 9,00. Presso la Fiera.

- Roma: evento di presentazione della "Conferenza Citta' nel futuro 2030-2050", prevista dal 7 al 9 ottobre a Roma, con la Direzione di Francesco Rutelli. Adattamento climatico, trasformazione urbana, emergenza abitativa, i tre i grandi temi che saranno al centro della Conferenza internazionale.

Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Federica Brancaccio, presidente Ance; Francesco Rutelli, ex vicepresidente del Consiglio. Via Guattani, 16.

- Roma: evento "Professione olio d'oliva: l'eccellenza del saper fare italiano", promosso da Assitol, nell'ambito delle celebrazioni della Giornata Nazionale del Made in Italy 2025.

Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Presso Palazzo Piacentini.

- Roma: evento "Manageritalia: 80 anni di leadership e innovazione per il futuro dell'Italia". Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Via Tomacelli, 157 - Roma: in occasione della I giornata nazionale dell'Ascolto dei Minori evento "Ascoltare e' esserci, e' camminare insieme", organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani, Sport e Salute e AIG. Ore 10,00. Presso Foro Italico, Casa delle Armi.

- Parigi: l'Ocse presenta il suo Regulatory Policy Outlook 2025. Ore 13,30.

- Roma: il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al Question Time alla Camera. Ore 16,30. Presso Palazzo Montecitorio.

- Roma: terza edizione dell'evento FutureS "Connessioni Globali e Sfide Digitali: Reti, Algoritmi e Piattaforme nel mondo che cambia", organizzato da Sisal. Ore 17,30.

Partecipa, tra gli altri, Francesco Durante, ceo di Sisal. Presso l'Ara Pacis, via di Ripetta 190.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Roma: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra sua maesta' Carlo III, re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Ore 10,45. A seguire, alle ore 12,15, la presidente Meloni incontra sua maesta' regina Rania di Giordania. Villa Doria Pamphilj, via Aurelia Antica 111. Alle ore 20,30, a Palazzo del Quirinale, cena con i Reali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

CAMERA 8,45 Dpcm e relazione su missioni militari (Esteri e Difesa riunite) 9,30 Ddl Corte conti (Aula) 12,00 Dpcm e relazione su missioni militari (Esteri e Difesa riunite) 12,10 audizioni Confcommercio; Unipol; Alleanza cooperative; Confapi; Anpit; Federdistribuzione; Rpt; Federalberghi; Ivass su Dl polizze catastrofali (Ambiente e Lavori pubblici) 12,00 Dpcm modifica regolamento cibersicurezza (Affari costituzionali e Trasporti riunite) 12,00 Ddl assistenza sanitaria iscritti Aire (Affari sociali) 12,15 Dlgs distacco conducenti trasporto su strada (Trasporti e Lavoro riunite) 12,30 audizioni esperti e associazioni su Dl immigrazione (Affari costituzionali) 12,30 Ddl delega data center; question time ministero Infrastrutture (Trasporti) 12,45 question time ministero Lavoro (Lavoro) 13,00 Dl bollette (Attivita' produttive) 13,00 Ddl riduzione tempi erogazione Tfs; Ddl settimana corta (ristretto Lavoro) 13,30 audizione Tik Tok per indagine fondi strutturali (Politiche Ue) 13,50 Dl polizze catastrofali (Ambiente e Lavori pubblici) 14,50 visita di Stato Re Carlo III e Regina Camilla a Camere riunite (Aula) 16,15 audizioni esperti e associazioni su Dl immigrazione (Affari costituzionali) 16,30 question time ministri (Aula) 16,30 Dpcm e relazione su missioni militari (Esteri e Difesa riunite) 16,30 question time ministero Ambiente e Sicurezza energetica (Ambiente e Lavori pubblici) 17,45 Ddl sindacati Polizia (Aula) SENATO 8,30 Audizioni su Dl cittadinanza (Affari Costituzionali) 8,45 Comunicazione 2024 su allargamento Ue e Programma lavoro Commissione per 2025 (Politiche Ue) 9,15 Ddl rottamazione (Finanze) 10,00 Ddl prestazioni sanitarie (Aula) 14,00 e 20,00 Dl elezioni e referendum (Affari Costituzionali) ORGANISMI BICAMERALI 8,15 audizione Svimez (Federalismo fiscale) 16,00 audizione Paragon solutions (Copasir).

