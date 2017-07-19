Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 8 ottobre

FINANZA - Roma: Gruppo Consultinvest e Zenit Sgr presentano "Blue Economy Debt Fund", il primo fondo di investimento in Italia dedicato alla blue economy. Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare; Renato Loiero, consigliere economico del presidente del Consiglio dei Ministri. Presso la sede di Dla Piper, via Po 14/A.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Germania: Produzione industriale m/m, agosto. Ore 8,00.

ECONOMIA - Roma: comitato intergovernativo Italia-Cina, presieduto dal ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e dal ministro degli Esteri della Repubblica Popolare di Cina, Wang Yi. Presso Villa Madama.

- Roma: prosegue la conferenza "Citta' nel Futuro 2030-2050", promossa da Ance con la direzione di Francesco Rutelli. Ore 9,50. Partecipano, tra gli altri, Gaetano Manfredi, presidente Anci; Dario Scannapieco, a.d. Cdp; Federica Brancaccio, presidente Ance. Presso il Maxxi. I lavori terminano domani.

- Bologna: prosegue la 18ma edizione di "Accadueo 2025", evento internazionale di eccellenza per tutti i professionisti e le aziende del settore idrico. Ore 10,00. Presso il Quartiere fieristico. I lavori terminano domani. - Milano: osservatorio Edison Censis - presentazione del V Rapporto "Dietro le quinte del Mercato Libero: cosa pensano cittadini e imprese". Ore 11,00. Presso Palazzo Edison, foro Buonaparte 31.

- Milano: conferenza stampa di presentazione di XR Copilot, la prima piattaforma Made in Italy di AI Agent intelligenti specializzati, sviluppata da Hevolus Intelligent Reality, AI- tech italiana leader internazionale nelle tecnologie di Generative AI e Intelligent Reality. Ore 11,00. Presso la Microsoft House, viale Pasubio 21.

- Roma: assemblea biennale di Assonime. Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze. Presso Campus Luiss, viale Pola 12. Anche in streaming.

- Roma: cerimonia di premiazione Eni Award 2025 "Le idee hanno il potere di moltiplicare il progresso". Ore 11,00.

Partecipano, tra gli altri, Giuseppe Zafarana, presidente del cda di Eni; Claudio Descalzi, a.d. di Eni. Presso il Palazzo del Quirinale.

- Roma: evento "Taranto Hub della sostenibilita' integrata e della circolarita'". Ore 12,00. Partecipano, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Presso Palazzo Madama.

- Roma: in occasione dell'anniversario dei 160 anni del Sole 24 Ore, convegno istituzionale "L'evoluzione dei media d'informazione. Sfide e strategie tra presente e futuro". Ore 15,00. Partecipano, tra gli altri, Alberto Barachini, sottosegretario all'editoria; Andrea Riffeser Monti, presidente della Fieg; Andrea Ceccherini, presidente dell'Osservatorio Independent Thinking; Emanuele Orsini, presidente di Confindustria; i vertici del Gruppo 24 Ore, la presidente Maria Carmela Colaiacovo, l'a.d. Federico Silvestri e il direttore Fabio Tamburini. Presso Palazzo Colonna.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 Ddl costituzionale statuto Trentino-Alto Adige; Ddl costituzionale Friuli-Venezia Giulia; Ddl utilizzazione impianti sportivi scolastici (Aula) 13,40 question time ministero Economia (Finanze) 13,45 question time ministero Infrastrutture (Trasporti) 13,45 Legge delegazione europea 2025 (Politiche Ue) 14,00 Ddl costituzionale Roma Capitale (Affari costituzionali) 14,00 Ddl partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo; Ddl servizi a cittadini e imprese all'estero (Esteri) 14,00 interrogazioni su coltivazione nocciolo; erogazioni regionali contratti filiera Pnrr; crisi grano italiano (Agricoltura) 14,00 audizioni Fondazione Umberto Veronesi; Alleanza Italia senza tabacco su Atti Ue rimodulazione accise (Politiche Ue) 14,10 audizione Confindustria su Ddl Tari rifiuti speciali (Finanze) 14,15 audizioni Assorup; Cna e Confartigianato; Confindustria Assoimmobiliare; Confcooperative e Confcooperative Habitat; Confedilizia; Unitel; societa' di Attestazione su Ddl riordino normativa edilizia (Ambiente e Lavori pubblici) 14,15 Ddl sostegno Comuni in overtuorism (Attivita' produttive) 14,20 audizione Antitrust su provvedimento sanzionatorio a societa' petrolifere (Attivita' produttive) 14,30 audizioni Fp--Cgil, Cisl, Uil e Flp; esperti su Ddl dirigenza Pa (Affari costituzionali) 14,30 question time ministero Lavoro (Lavoro) 14,40 audizioni rappresentanti Aires e EuCer; Egualia su Legge delegazione europea 2025 (Politiche Ue) 15,00 question time ministri (Aula) 15,00 audizioni esperti su risoluzioni guida autonoma (Trasporti) 15,00 audizione Cgil, Cisl, Uil e Ugl su Ddl congedi parentali e sostegno maternita' e paternita' (Lavoro) 20,00 Dpfp 2025 (Bilancio) SENATO 8,15 Audizione di Bankitalia su Dpfp (Bilancio Senato e Camera) 8,45 Relazione programmatica su partecipazione Italia a Ue in 2025 (Politiche Ue) 9,00 e 14,00 Ddl separazione carriere, Ddl ballottaggi (Affari Costituzionali) 9,00 Ddl Pmi (Industria) 9,15 e 16,15 Dpfp (Bilancio) 9,15 Dpfp (Finanze) 9,30 Ddl rottamazione (Finanze) 10,00 Ddl semplificazione attivita' economiche (Aula) 13,00 Audizione di presidente Upb, Lilia Cavallari, su Dpfp (Bilancio Senato e Camera) 14,30 Audizione di ministro Economia, Giancarlo Giorgetti, su Dpfp (Bilancio Senato e Camera) 20,00 Ddl Corte dei Conti (Affari Costituzionali e Giustizia) ORGANISMI BICAMERALI 8,15 audizione ministro Affari europei, Tommaso Foti (Federalismo fiscale) 8,45 audizione societa' di gestione aeroporto Cagliari-Elmas, Sogaer (Insularita').

