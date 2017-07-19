Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 8 luglio

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Ops Italia.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Nessun appuntamento in agenda. ECONOMIA - Ankara (Turchia): si conclude il Vertice della Nato.

Partecipano, tra gli altri, Mark Rutte, segretario generale della Nato; Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale. Presso il Complesso Presidenziale Bestepe (T.C. Cumhurbaskanligi Kulliyesi). - Roma: evento Inapp per la presentazione del XXV Rapporto sulla Formazione Continua in Italia. Ore 9,45. Corso Italia, 34.

- Torino: evento "Finanza e Aerospazio. Le sfide per la creazione di campioni globali italiani", organizzato da Intesa Sanpaolo con Esa e Bei. Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Gian Maria Gros-Pietro, presidente Intesa Sanpaolo; Giorgio Marsiaj, vicepresidente Confindustria per l'Aerospazio. Corso Inghilterra, 3.

- Roma: inaugurazione del nuovo Terminal dell'Aeroporto di Roma Urbe. Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Pierluigi Di Palma, presidente Enac; Marco Trombetti, amministratore Unico Enac Servizi. Via Salaria, 825.

- Milano: conferenza stampa de La7 in occasione della presentazione dei palinsesti di 2026/27. Ore 11,00. Presso l'Hotel Principe di Savoia, piazza della Repubblica 17.

- Roma: evento, organizzato da Agenzia del Demanio, per la presentazione del Rapporto annuale 2026 sulle attivita' di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato. Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Alessandra dal Verme, direttore Agenzia del Demanio; Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle Finanze. Presso Palazzo Montecitorio, Sala della Regina.

- Milano: conferenza stampa di Upa26. Ore 12,30. Segue, alle ore 16,00, assemblea pubblica. Presso la Triennale di Milano, viale Alemagna 6.

- Torino: evento Il Sole 24 Ore "La sicurezza d'impresa al tempo dell'AI". Ore 14,30. Presso il Centro Congressi Unione Industriali Torino.

- Roma: presentazione della 47esima edizione del "Meeting per l'amicizia fra i popoli", che si terra' a Rimini dal 21 al 26 agosto. Ore 18,00. Partecipano, tra gli altri, Francesco Di Nitto, ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede; Lucia Albano, sottosegretaria di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presso l'Ambasciata d'Italia nella Santa Sede.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 8,45 Risoluzione sostegno popolazione Cuba (Esteri) 9,00 Ddl ratifica accordo partenariato economico interinale Costa d'Avorio - Ue (Esteri) 9,30 e 16,15 Ddl personale universitario, Ddl servizio civile universale, Mozioni su clima, Ddl ratifica accordo cooperazione strategica Italia-Albania (Aula) 13,40 Interrogazioni su questioni Mef (Finanze) 14,00 Dlgs giurisdizione tributaria (Giustizia e Finanze) 14,00 Deliberazione missioni internazionali 2026 e Relazione missioni internazionali 2025 (Esteri e Difesa) 14,00 Audizioni di Giuseppe Busia, presidente Anac, Giovanni Malago', presidente Figc, Matteo Marani, presidente Lega Calcio, rappresentanti della Cassa Edile della Provincia Jonica, Aic, Uisp, Piero Bitetti, sindaco di Taranto su Dl sport (Cultura) 14,00 Dlgs emissioni industriali (Ambiente) 14,00 Ddl riforma amministrazioni straordinarie, Ddl tutela centri storici (Attivita' produttive) 14,30 Ddl cittadinanza (Affari Costituzionali) 14,30 Dlgs accertamento (Bilancio) 14,50 Audizioni di Anac, Anci, Assorup, Oice, Lombardini 22, Cnapcc su finanza progetto dopo sentenza Corte Ue (Ambiente) 15,00 Question time (Aula) 15,30 Interrogazioni su questioni Mimit (Attivita' produttive) SENATO 9,15 Audizioni di Abi, Ancl, Cndcec, Azzurra Rinaldi su Ddl conto corrente (Finanze) 10,00 Ddl ratifica Trattati Italia-Uzbekistan in materia penale (Esteri) 10,00 Dlgs accertamento (Bilancio) 10,00 Interrogazioni su BdM Banca e Caf (Finanze) 10,30, 14,30 e 19,00 Dl Patto europeo migrazione (Affari Costituzionali e Giustizia) 10,30 Deliberazione missioni internazionali 2026 e Relazione missioni internazionali 2025 (Esteri) 10,30 Dlgs accertamento, Dlgs intermediazione finanziaria (Finanze) 12,00 Ddl in materia farmaceutica (Affari Sociali) ORGANISMI BICAMERALI 14,00 Audizione direttore Aise, Giovanni Caravelli (Copasir) 14,30 Audizione Enea e Nucleco su gestione rifiuti radioattivi (Ecomafie).

Red-

(RADIOCOR) 06-07-26 19:35:39 (0582) 5 NNNN