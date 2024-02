Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 7 febbraio

FINANZA - presentazione dei risultati consolidati 2023 di Banca Mps.

Ore 9,00. Partecipa, tra gli altri, Luigi Lovaglio, ceo Banca Mps. In streaming.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE APPROVAZIONE DATI CONTABILI: BPER Banca.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call BPER Banca. Ore 18,00.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Germania: Produzione industriale m/m, dicembre. Ore 08,00. - Francia: Occupati non agricoli prelim, IV Trimestre. Ore 08,45. - Cina: Riserve in valuta estera, gennaio. Ore 09,00. - Sagna: Produzione industriale a/a, dicembre. Ore 09,00. - Italia: Vendite al dettaglio a/a, dicembre. Ore 10,00.

- Italia: Istat - commercio al dettaglio, dicembre. Ore 10,00.

- Stati Uniti: Bilancia commerciale, dicembre. Ore 14,30.

ECONOMIA - Riva del Garda (Tn): prosegue "Hospitality - Il Salone dell'Accoglienza", la fiera internazionale leader in Italia nel settore Ho.Re.Ca. Ore 10,00. Quartiere fieristico. I lavori terminano domani.

- Roma: evento di presentazione del report 'Un Paese, due cure. I divari Nord - Sud nel diritto alla salute', organizzato da Roma Svimez e Save The Children. Ore 10,30.

Piazza di San Francesco di Paola, 9.

- Milano: conferenza teatralizzata "Coltiv@rete", organizzata da Regione Lombardia. Ore 10,30. Auditorium Testori.

- Milano: evento "Women in STEM: capitale umano da attivare", organizzato in occasione della cerimonia di premiazione delle vincitrici delle borse di studio della Fondazione Mai Confindustria, in collaborazione con Assolombarda-STEAMiamoci, Fondazione Bracco e Space Work Srl. Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Brugnoli, vice presidente Confindustria per il Capitale Umano. Sede confindustria.

- Milano: conferenza stampa "UniCredit per l'Italia per piccole e medie imprese", organizzata da Unicredit. Ore 14,00.

Partecipa, tra gli altri, Andrea Orcel, a.d. Unicredit.

UniCredit Torre A, Piazza Gae Aulenti. Anche in streaming.

- Milano: evento sulle Novita' Tributarie 2023 - 2024, promosso dallo Studio Tributario e Societario Deloitte. Ore 14,30. Via Tortona, 25.

- L'Aquila: firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Abruzzo. Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Giorgia Meloni. Auditorium del Parco.

- Perugia: evento di presentazione Cyber Index PMI "La cultura digitale protegge la tua impresa", promosso da Confindustria e Generali. Ore 15,45. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Baroni, vice presidente Confindustria e presidente P.I.

Confindustria. Via Palermo, 80/A - Montesilvano (Pe): evento internazionale biennale multi- sportivo "World Skate Games". Ore 17,30. Partecipa, tra gli altri, Giorgia Meloni, presidente del consiglio. Pala Dean Martin.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 8,30 Dm 'Basi Blu' Marina; Dm 'Volo a vela'; Dm 'Rinnovamento capacita' very short range air defence' Esercito; Dm 'Mezzi tattici aviolanciabili '; Dm 'Poligoni di tiro chiusi in galleria' Esercito (Difesa) 8,30 audizione Anac su G7 (Ambiente e Lavori pubblici) 9,30 Ddl capitali (Aula) 13,30 audizione Livio Proietti su proposta nomina presidente Istituto servizi mercato agricolo alimentare (Agricoltura) 13,45 Ddl turismo accessibile (Attivita' produttive) 14,00 audizione Andrea Pertici, Universita' Studi Pisa su Ddl conflitto interessi (Affari costituzionali) 14,00 Dlgs giochi; Dm lotterie 2024 (Finanze) 14,00 Ddl Commissione inchiesta ricostruzione post-calamita' da 2019 (Ambiente e Lavori pubblici) 14,00 question time ministero Infrastrutture (Trasporti) 14,00 audizioni Brando Benifei, commissione Mercato interno Parlamento Ue; Cnr; Astrid; Garante Privacy; Anica; HP; Paolo Marzano, Luiss; Cgil, Cisl, Uil, Ugl per indagine conoscitiva AI (Attivita' produttive) 14,00 Ddl lavoro vittime violenze genere (Lavoro) 14,15 audizione Raffaele Langella, dg Confindustria, su modalita' collaborazione Italia e Stati Africa per sviluppo (Esteri) 14,15 Ddl fisco immobili italiani iscritti Aire; Ddl immobili Stato a Enti locali (Finanze) 14,15 audizioni esperti; Ice Cubes; Google Italia; Manpower su impatto AI (Lavoro) 14,15 audizioni Agenas; Istat; Fnomceo; Irccs Sacro Cuore Negrar; Anitec-Assinform, All.Can Italia e Cittadinanzattiva su risoluzioni uso dati sanitari (Affari sociali) 14,25 audizioni Enti locali; Consiglio geologi; Consiglio architetti; Consiglio ingegneri; Confartigianato e Cna; Anas su Dl G7 (Ambiente e Lavori pubblici) 14,30 interrogazioni terzo valico Giovi; rete ferroviaria Sardegna; sicurezza passaggi a livello; circonvallazione ferroviaria Trento (Trasporti) 14,30 audizioni Crea; Coldiretti e Cia; Assobirra, Heineken Italia, Unionbirrai, Rete imprese Luppolo Made in Italy, Centro eccellenza ricerca sulla birra Universita' Perugia, Birra Flea e Mastri Birrai Umbri su Ddl birra artigianale (Agricoltura) 15,00 question time ministri (Aula) 15,15 legge quadro interporti (Trasporti) 15,30 Dl milleproroghe (Affari costituzionali e Bilancio riunite) 15,30 Dlgs codice comunicazioni elettroniche (Trasporti) 15,45 Ddl revisione codice strada (Trasporti) 16,00 risoluzioni trasporto pubblico locale (Trasporti) 16,00 question time ministero Lavoro (Lavoro) 16,15 Dl Ucraina (Aula) 16,30 audizioni Confindustria Alberghi, Enzima12 e Fipe - Confcommercio su Ddl lavoro (Lavoro) 18,30 Dl Ucraina (Aula) SENATO 8,30 Ddl ratifica protocollo Italia-Albania su migranti (Affari Costituzionali e Esteri) 9,00 Dl ex Ilva (Industria) 9,15 Audizioni di Acadi, Sapar, Agic-Fit-Sts su Dlgs riordino giochi (Finanze) 9,30 Dm su programma pluriennale A/R Difesa (Esteri) 10,00 Ddl riforma giustizia penale, Ddl ratifica protocollo Italia-Albania su migranti, Ddl delegazione Ue 2022-2023 (Aula) 14,00 Incontro con delegazione commissione Difesa Parlamento inglese (Esteri) 18,00 Audizioni di Entain Italia, Egp Fipe, Logico, Astro su Dlgs riordino giochi (Finanze) ORGANISMI MONOCAMERALI 16,00 relazione conclusiva (Giuri' Conte-Meloni) ORGANISMI BICAMERALI 14,00 audizione Pasquale Salzano, presidente Simest (Copasir).

