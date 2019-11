Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 6 novembre -2

ECONOMIA - Milano: videoconferenza Huawei con Ren Zhengfei, CEO e fondatore di Huawei sul tema "Sovranita' digitale". Ore 9,00. Presso lo showroom Huawei, via Lorenteggio, 240

- Milano: Italian AXA Forum "Il ruolo chiave dell'assicurazione di fronte alle nuove sfide sociali: clima e salute". Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Patrick Cohen, ceo Axa Italia; Maria Bianca Farina, presidente Ania e Poste Italiane. La Triennale. - Milano: Salone dei Pagamenti 2019, appuntamento promosso da Abi. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente Abi; Alessandra Perazzelli, vicedirettore generale Banca d'Italia. Sala Silver. Ore 9,30. Presso MiCo Milano Congressi. I lavori proseguono fino all'8 novembre. - Milano: presentazione del VII Osservatorio sulla diffusione del risk management nelle medie imprese italiane 2019, realizzata da Cineas in collaborazione con Mediobanca. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Gabriele Barbaresco, direttore Ufficio Studi Mediobanca. Politecnico di Milano, Aula Rogers, via Ampere, 2

- Milano: 'Business Forum Italia-Turkmenistan', organizzato da Agenzia ICE e Ministero dello Sviluppo Economico. Ore 10,00. Rosa Grand Hotel, piazza Fontana, 3

- Milano: presentazione della ricerca "Modern family: dal 1989 a oggi: com'e' cambiata la famiglia in 30 anni" commissionata da BNP Paribas Cardif e realizzata da Eumetra. Ore 10,45. Presso Diamond Tower, piazza Lina Bo Bardi, 3. - Milano: evento Pimco di lancio dell' 'Italian Sustainability Photo Award', primo concorso fotografico dedicato ai temi ESG. Ore 11,00. Corso Vittorio Emanuele II, 37. - Milano: nell'ambito dei "Seminari di Banca e Finanza", organizzati dall'Universita' Cattolica del Sacro Cuore e Consob, intervento di Luca Del Viva, di Esade. Ore 11,30. Universita' Cattolica del Sacro Cuore, via Necchi, 9

- Milano: nell'ambito de 'Il Salone dei Pagamenti', incontro di Visa per la presentazione dei risultati della ricerca, realizzata da Doxa, sulla percezione del valore del denaro contante ed elettronico nella generazione dei nativi digitali. Ore 15,30. MiCo - Milano Congressi. - Milano: workshop Kpmg "Il barometro delle imprese familiari europee". Ore 17,30. Liuc - Universita' Cattaneo. - Torino: prende il via il roadshow di BNP Paribas "Investimenti in tour. Mercato, strumenti, investimenti: teoria e pratica". Ore 9,00. Presso Directa SIM, Via Bruno Buozzi, 5

- Rimini: giornata conclusiva degli Stati Generali della Green economy. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo Economico; Gianfranco Battisti, a.d. Ferrovie dello Stato Italiane; Luca Dal Fabbro, presidente Snam; Stefano Venier, a.d. Gruppo Hera. Fiera di Rimini

- Rimini: "Sustainable Tour", organizzato da Vado e Torno in collaborazione con l'Associazione per la logistica sostenibile. Ore 10,00. Palco Ricicla Tv Hall Sud

- Rimini: conferenza stampa per la presentazione del contratto di rete tra Estra, Sei Toscana, Acea Ambiente e altre undici tra imprese ed enti. Ore 15,00. Stand Estra. Fiera di Rimini. - Rimini: 25ma edizione del rapporto annuale Responsible Care in Italia presentata da Federchimicia. Ore 18,00. Grand Hotel Rimini, Parco Federico Fellini, 1

- Roma: convegno Forza Italia "Ambientalismo 2.0. Un salto di qualita': inserire l'ambiente in Costituzione e promuovere seriamente lo sviluppo green". Ore 14,00. Partecipa, tra gli altri, Edoardo Garrone, presidente del Gruppo ERG; Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia. Palazzo Theodoli, piazza del Parlamento, 19

- Roma: convegno "Modernita', impresa, lavoro: i valori religiosi come fondamento del bene sociale". Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Vincenzo Boccia, presidente Confindustria; Marcella Panucci, d.g. Confindustria; Stefan Pan, vice presidente Confindustria. Viale dell'Astronomia, 30.

