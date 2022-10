Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 5 ottobre

FINANZA - Milano: prende il via 'Milan Fintech Summit'. Ore 9,00. Hotel Melia', Via Masaccio 19. I lavori proseguono fino al 7 ottobre.

- Milano: incontro di Green Future Project in occasione della chiusura del round d'investimento. Ore 11,00.

Anteo Palazzo del Cinema, via Milazzo, 9.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Germania: Bilancia commerciale destag, agosto. Ore 8,00.

- Francia: Produzione industriale m/m, agosto. Ore 8,45.

- Francia: PMI servizi finale, settembre. Ore 9,50.

- Germania: PMI servizi finale, settembre. Ore 9,55.

- Eurozona: PMI servizi finale, settembre. Ore 10,00.

- Italia: Istat - conto trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle societa', II trimestre. Ore 10,00.

- Gran Bretagna: PMI servizi finale, settembre. Ore 10,30.

- Italia: Istat - conti economici trimestrali (revisione serie), II trimestre. Ore 11,00.

- Stati Uniti: Nuovi occupati, stima ADP, settembre. Ore 14.15.

- Stati Uniti: Bilancia commerciale, agosto. Ore 14,30.

- Stati Unit: Markit PMI Composito finale, settembre.

Ore 15,45.

- Stati Uniti: Indice ISM non manifatturiero composito, settembre. Ore 16,00.

ECONOMIA - Roma: workshop Safe - Esso Italiana "Low Emission Mobility: the future of low carbon liquid fuels". Ore 9,30. Centro Studi Americani, via Michelangelo Caetani 32.

- Roma: convegno "La tutela dei lavoratori nella societa' post pandemica", organizzato dal Garante per la protezione dei dati personali e dall' Ispettorato nazionale del lavoro. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Pasquale Stanzione, presidente Garante privacy; Bruno Giordano, d.g. INL. Presso aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Universita' degli Studi di Roma Tre, via Ostiense 159.

- Padova: prende il via 'Green Logistic Expo', fiera italiana per la filiera della logistica sostenibile.

Alle ore 10,00 convegno inaugurale. Polo fieristico. La manifestazione prosegue fino al 7 ottobre.

- -Milano: conferenza stampa comune di Bergamo e Brescia per la presentazione dei progetti della capitale italiana della cultura 2023. Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Fosti, presidente Fondazione Cariplo; Giorgio Gori, sindaco di Bergamo; Emilio Del Bono, sindaco di Brescia; Marco Patuano, presidente Cda di A2A. Viale Vittorio Veneto, 2.

- Firenze: conferenza stampa di presentazione della futura sede dell'Infrastruttura di ricerca europea per le scienze del patrimonio E-RHIS. Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Maria Chiara Carrozza, presidente CNR; Luigi Salvadori, Presidente Fondazione CR Firenze.

Manifattura Tabacchi, via delle Cascine, 35.

- Roma: presentazione della Piattaforma delle Competenze ICT, a cura di Anitec - Assinform. Ore 11,00.

Partecipano, tra gli altri, Agostino Santoni, vice presidente di Confindustria per il Digitale; Giovanni Brugnoli, vice Presidente di Confindustria per il Capitale Umano. Viale dell'Astronomia, 30.

- Roma: Titanus: 'Line up sviluppo 2023-2024', conferenza di presentazione dei nuovi film e serie Tv.

Ore 11,30. Partecipano, tra gli altri, Salvatore Esposito; Giuseppe Tornatore; e management. Largo Marcello Mastroianni, 1.

- prosegue il Summit, organizzato dal Sole 24 Ore e Financial Times, in collaborazione con Sky TG24, 'Made in Italy Summit 2022'. Ore 14,30. Partecipa, tra gli altri, Stefano Patuanelli, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; Luca de Meo, president e ceo Renault Group; Giovanni Malago', presidente CONI; Bernabo' Bocca, presidente Federalberghi; Luigi Abete, presidente Associazione Imprese Culturali e Creative. I lavori terminano domani. In streaming.

- Padova: nell'ambito di Green Logistics Expo, evento dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di presentazione e sottoscrizione del patto per lo sviluppo del sistema logistico Veneto. Ore 15,00. Padiglione 7 di Padova Fiere.

- Erice (TP): evento "Impresa e' Territorio", organizzato da Sicindustria sede di Trapani. Ore 16,00. Partecipa, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente Confindustria.

Presso Azienda Nino Castiglione, C.da San Cusumano.

Firenze: evento "Disegnare il futuro: competitivita', innovazione, sostenibilita'", organizzato da Confindustria e Intesa Sanpaolo. Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, vice presidente di Confindustria per il Fisco, la Finanza e il Credito. Presso Palazzo Incontri, Via dei Pucci, 1.

Red-

(RADIOCOR) 03-10-22 19:27:24 (0617) 5 NNNN