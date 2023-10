Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 4 ottobre

FINANZA - Roma: prosegue il collocamento della seconda emissione del BTp Valore.

- Assago (Mi): forum Banca 2023 "Quali sono le strategie del settore finanziario per affrontare le evoluzioni del quadro macroeconomico?", organizzato da iKN Italy. Ore 9,00. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Sabatini, d.g.

Abi. Piazza del Gesu', 49.

- Milano: conferenza stampa Edison per la presentazione del Piano Strategico. Ore 11,00. Foro Buonaparte, 31.

- Roma: firma del Protocollo d'intesa tra il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Associazione Bancaria Italiana. Ore 12,00. Partecipano, tra gli altri, Eugenia Roccella, ministra per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'; Antonio Patuelli, presidente Abi.

Piazza del Gesu', 49.

- webinar "Prospettive future: quali insegnamenti trarre dall'andamento dei mercati?", organizzato da Columbia Threadneedle Investments. Ore 15,00.

DATI MACROECONOMICI - Italia: PMI servizi, settembre. Ore 9,45.

- Francia: PMI servizi finale, settembre prel. Ore 9,50.

- Germania: PMI servizi finale, settembre prel. Ore 9,55.

- Istat - conto trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle societa', II trimestre.

Ore 10,00.

- Eurozona: PMI servizi finale, settembre prel. Ore 10,00.

- Eurozona: PMI composito finale, settembre rel. Ore 10,00.

- Gran Bretagna: PMI servizi finale settembre. Ore 10,30.

- Istat - conti economici trimestrali (revisione serie), II trimestre. Ore 11,00.

- Eurozona: prezzi alla produzione a/a, agosto. Ore 11,00.

- Eurozona: vendite al dettaglio m/m, agosto. Ore 11,00.

- Stati Uniti: nuovi occupati, stima ADP, settembre. Ore 14,15.

- Stati Uniti: markit PMI Composito finale, settembre.

Ore 15,45.

- Stati Uniti: markit PMI Servizi finale, settembre. Ore 15,45.

- Stati Uniti: ordinativi industriali m/m, agosto. Ore 16,00.

- Stati Uniti: ordini beni durevoli ex-trasp m/m finale, agosto prel. Ore 16,00.

- Stati Uniti: ordinativi, beni durevoli m/m finale, agosto prel. Ore 16,00.

- Stati Uniti: indice ISM non manifatturiero composito, settembre. Ore 16,00.

ECONOMIA - Milano: si apre XI edizione del Salone nazionale della CSR e dell'Innovazione sociale "Abitare il cambiamento", promosso da Universita' Bocconi, Sustainability Makers, Global Compact Network Italia, ASviS, Fondazione Sodalitas, Unioncamere, Koine'tica. Ore 9,00. Universita' Bocconi, via Roentgen, 1. I lavori terminano il 6 ottobre. Anche in streaming.

- Roma: evento Busineeseurope's SME Roadshow - Second stop Rome "Green and digital transition: are SMEs there yet?", organizzato da Confindustria e Businesseurope.

Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Stefan Pan, delegato del presidente di Confindustria per l'Europa; Giovanni Baroni, vice presidente Confindustria e presidente P.I. di Confindustria. Viale dell'Astronomia 30.

- Milano: evento "Le MPMI fanno Smart City - energia, waste management e micro-mobilita'", organizzato dalla Camera di Commercio. Ore 9,30. Palazzo Giureconsulti.

- Rho (Mi): prosegue Expo Ferroviaria 2023, XI esposizione internazionale per le tecnologie, prodotti e sistemi ferroviari. Ore 10,00. Fiera Milano. I lavori terminano domani.

- Roma: presentazione della Relazione annuale Inail 2022. Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali; Fabrizio D'Ascenzo, commissario straordinario dell'Inail. Piazzale Giulio Pastore, 6.

- Roma: visita del ministro dell'Economia. Giancarlo Giorgetti al Comando generale GDF. Ore 11,00.

- Milano: conferenza stampa di presentazione "The Second Dolomite Conference on the Global Governance of Climate Change", organizzata da Axa. Ore 11,30. Partecipano, tra gli altri, Giacomo Gigantiello, ceo Axa Italia; Diego Cattoni, ceo Autostrada del Brennero. Corso Como, 17.

- Torino: conferenza stampa di presentazione di VIEW Conference 2023. Ore 12,00. Grattacielo della Regione Piemonte.

- Roma: in occasione dei 20 anni di SKY, panel Confindustria "Lavoro". Ore 17,15. Partecipa, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente Confindustria. Museo Nazionale Romano - Terme di Diocleziano.

- Milano: conferenza stampa "Osservatorio InSIdE - Influencers, Stories, Identities & Evolutions", promosso da Pulse Advertising Italia. Ore 18,30. Rosa Grand Hotel.

- Roma: termina l'evento Cybertech Europe, organizzato da Leonardo e Accenture. Convention Center La Nuvola.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera: 8,45 audizione sottocapo Stato maggiore Difesa, Carmine Masiello, su Comunicazione Ue su ciberdifesa(Difesa, Trasporti e Politiche Ue riunite) 9,00 audizioni sindaci area flegrea e Napoli su bradisismo (Ambiente e Lavori pubblici) 9,20 audizioni presidenti Regioni meridionali; Anci; Enel su Dl sud (Bilancio) 11,30 risoluzioni su trasporto pubblico locale (Trasporti) 11,45 audizione Greenpeace Italia, Italia Nostra, Kyoto Club, Legambiente e Transport & Environment su risoluzioni trasporto pubblico locale (Trasporti) Senato: 8,30 Ddl Autonomia (Affari Costituzionali) 8,45 Audizione Rocco Domenico Alfonso Bellantone su nomina a presidente Iss (Affari Sociali) 9,00 e 13,00 Dl giustizia (Aula) 9,00 Ddl controllo import-export armi (Esteri) 9,00 Ddl concorrenza (Industria) 9,30 Atto Ue su materie prime critiche (Industria) 9,15 e 14,30 Ddl capitali (Finanze) 10,00 Dl giustizia (Aula) 13,30 Nomina Rocco Domenico Alfonso Bellantone a presidente Iss (Affari Sociali) 15,00 Ddl qualita' aria (Ambiente) Organismi bicamerali 14,00 audizione presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, sugli svantaggi derivanti dall'insularita' (Insularita').

