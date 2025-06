Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 4 giugno

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Spagna: Produzione industriale a/a, aprile. Ore 9,00.

- Italia: PMI servizi, maggio. Ore 9,45.

- Francia: PMI servizi finale, maggio. Ore 9,50.

- Germania: PMI servizi finale, maggio. Ore 9,55.

- Eurozona: PMI servizi finale, maggio. Ore 10,00.

- Eurozona: PMI composito finale, maggio. Ore 10,00.

- Gran Bretagna: PMI servizi finale, maggio. Ore 10,30.

- Stati Uniti: Nuovi occupati, stima ADP, maggio. Ore 14,15.

- Stati Uniti: Markit PMI Servizi finale, maggio. Ore 15,45.

- Stati Uniti: Markit PMI Composito finale, maggio. Ore 15,45.

- Stati Uniti: Indice ISM non manifatturiero composito, maggio. Ore 16,00.

ECONOMIA - Francoforte: consiglio direttivo della BCE.

- Milano: si conclude "Sky Tg 24 - Live In", evento dove si da' spazio ai grandi temi dell'attualita' e si immaginano strategie e soluzioni per il futuro. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Guido Crosetto, ministro della Difesa (in collegamento); Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno (in collegamento); Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy (in collegamento); Elly Schlein, segretaria del PD (in collegamento); Emanuele Orsini, presidente Confindustria; Maurizio Landini, segretario generale CGIL (in collegamento); cardinale Pierbattista Pizzaballa (in collegamento). Presso il Teatro Dal Verme.

- Milano: convegno "Circular Economy: paradigma economico a prova di futuro", organizzato da Cariplo Factory e Intesa Sanpaolo Innovation Center. Ore 10,00. Presso la sede di Cariplo Factory.

- Roma: X Giornata mondiale delle fiere "Fiere: potenziale in azione", organizzata da Aefi. Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Maurizio Danese, presidente Aefi. Presso il MIMIT, Salone degli Arazzi.

- Roma: si apre il XIX Convegno Nazionale di ASSTRA - Associazione Trasporti "Pronti per il futuro - Costruiamo la mobilita' di domani". Ore 15,30. Partecipa, tra gli altri, Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Via Gerolamo Francescobaldi, 5. I lavori terminano domani.

- Roma: assemblea annuale 2025 di Federmanager Roma "Manager Umani vs. Manager Artificiali. Chi guidera' il futuro?". Ore 16,00. Presso WEGIL, largo Ascianghi 5.

- Bolzano: assemblea Confindustria Alto Adige "Assicurare la Competitivita' - Garantire benessere e welfare". Ore 18,00.

Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Presso MEC Sheraton, Fiera di Bolzano.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 audizioni Ance; Sib-Fipe; Assoporti; Assarmatori e Confitarma; Assiterminal, Ancip e Uniport; Confindustria nautica; Confarca e Unasca; Anbi; Ibimi; Anie; Anir; Codacons su Dl Infrastrutture (Ambiente e Trasporti riunite) 14,30 audizioni Amici della Terra, Legambiente e Wwf; Cni e Rpt; Master; Oice; Federmanager; Unilavoro Pmi; Assorup; agenti e mediatori marittimi su Dl Infrastrutture (Ambiente e Trasporti riunite) SENATO 9,00 e 18,00 Ddl separazione carriere (Affari Costituzionali) 9,00 Audizioni su Ddl femminicidio (Giustizia) 13,30 Ddl interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia (Cultura).

Red-

(RADIOCOR) 02-06-25 19:36:36 (0585) 5 NNNN