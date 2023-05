Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 31 maggio

FINANZA - Bologna: conferenza internazionale Citta' metropolitana di Bologna "Microfinanza e finanza sociale per un nuovo modello di sviluppo". Ore 9,00. Palazzo Malvezzi.

- Milano: Assogestioni diffonde i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di aprile 2023.

Ore 11,00.

- Roma: in occasione della pubblicazione della Relazione annuale della Banca d'Italia sul 2022, considerazioni finali del Governatore Ignazio Visco. Via Nazionale, 91. Anche in streaming.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: - Nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea ordinaria e straordinaria Saes Getters.

Ore 10,00. Parte ordinaria: autorizzazione all'acquisto di azioni di risparmio, autorizzazione alla disposizione di azioni ordinarie. Parte straordinaria: annullamento di azioni di risparmio acquistate dalla societa', conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie.

Piazza Castello, 13.

- Sant'Agata Feltria (Rn): assemblea Indel B. Ore 11,30. Per bilancio al 31/12/22, nomina cda e collegio sindacale. Via Sarsinate, 27.

- Mestre (Ve): assemblea ordinaria e straordinaria OVS. Ore 14,30. Parte ordinaria: bilancio al 31/12/22, nomina cda e collegio sindacale. Parte straordinaria: modifiche statutarie.

Via Terraglio, 17.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: vendite al dettaglio, aprile. Ore 1,50.

- Giappone: produzione industriale, aprile. Ore 1,50.

- Cina: Pmi manifatturiero, maggio. Ore 3,30.

- Cina: Pmi composito, maggio. Ore 3,30.

- Cina: Pmi non manifatturiero, maggio. Ore 3,30.

- Giappone: fiducia delle famiglie, maggio. Ore 7,00.

- Germania: prezzi import, aprile. Ore 8,00.

- Francia: Pil t/t finale. Ore 8,45.

- Francia: inflazione. maggio. Ore 8,45.

- Germania: tasso disoccupazione, maggio. Ore 9,55.

- Germania: variazione n. disoccupati, maggio. Ore 9,55.

- Italia: Istat - conti economici, I trimestre. Ore 10,00.

- Belgio: t/t finale. Ore 11,00.

- Italia: Istat - prezzi al consumo, maggio. Ore 11,00.

- Italia: Istat - fatturato dei servizi, I trimestre. Ore 12,00 - Germania: inflazione, maggio. Ore 14,00.

- Stati Uniti: Pmi (Chicago), maggio. Ore 15,45.

ECONOMIA - Roma: Conferenza europea dell'ingegneria e dell'architettura. Ore 9,30. Hotel NH Collection Roma centro.

- - Milano: convegno di presentazione del rapporto "Ingenium - Il potenziale dei beni strumentali italiani nel panorama internazionale" organizzato da Centro Studi Confindustria e Federmacchine. Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Barbara Beltrame, vice presidente Confindustria per l'Internazionalizzazione. Via Fratelli Castiglioni, 12.

- Milano: in occasione dell'Assemblea di Assobiotec- Federchimica, evento "Costruire l'Italia di domani: la strada del biotech". Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Fabrizio Greco, presidente Federchimica Assobiotec. Sala Buzzati di Corriere della Sera.

- Milano: conferenza stampa di presentazione del progetto "Divulgatori Digitali", organizzata da Fastweb. Ore 11,00.

Piazza Adriano Olivetti.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 9,30 e 16,00 Ddl professioni pedagogiche, Ddl ratifica, mozione caro-affitti studenti (Aula) 13,30 Audizione parlamentari Ue su regolamento Ue imballaggi (Ambiente e Attivita' Produttive) 13,30 Question time Mit (Trasporti) 13,45 Questione time Mef (Finanze) 14,00 e 20,00 Dl Pa (Affari Costituzionali e Lavoro) 15,00 Ddl fisco (Finanze) 15,00 Contratto servizio Mit-Rfi 2022-2026 (Trasporti) 15,00 Question time (Aula) 15,10 Audizione Federchimica-Assogasliquidi su bonus edilizi (Ambiente) 15,20 Audizione Ance su bonus edilizi (Ambiente) Senato 8,00 Audizione Capo di stato maggiore Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, su Deliberazione e Relazione Governo su missioni internazionali (Esteri-Difesa Senato / Esteri e Difesa Camera) 9,00 e 13,00 Dl lavoro (Lavoro-Sanita') 9,15 Ddl capitali (Finanze) 9,15 Audizione vicedirettore generale Dg Commercio Commissione Ue, Leopoldo Rubinacci (Politiche Ue e Industria-Agricoltura) 10,00 Ddl accordo Italia-Svizzera su frontalieri, Dl lavoro ove concluso in Commissione (Aula) 14,30 Ddl anti-pirateria online (Giustizia e Ambiente-Lavori Pubblici).

