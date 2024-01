Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 31 gennaio

FINANZA - evento di presentazione delle strategie Morgan Stanley Investment Funds, e le prospettive per il 2024. Ore 15,00. In streaming.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference Call Novartis. Ore 9,30.

- Conference Call Gruppo Zegna. Ore 14,00.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea Mittel per la proposta di distribuzione a titolo di dividendo (ordinario in termini borsistici) di parte della riserva di utili portati a nuovo iscritta nel bilancio della Societa'; deliberazioni inerenti e conseguenti. Ore 11,00. Via della Spiga 42.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: vendite al dettaglio a/a, dicembre. Ore 00,50.

- Giappone: produzione industriale m/m prelim, dicembre.

Ore 00,50.

- Cina: PMI manifatturiero - NBS, gennaio. Ore 2,30.

- Cina: PMI composito - Caixin, gennaio. Ore 2,30.

- Cina: PMI non manifatturiero - NBS, gennaio. Ore 2,30.

- Giappone: fiducia delle famiglie, gennaio. Ore 6,00.

- Germania: prezzi import a/a, dicembre. Ore 8,00.

- Germania: vendite al dettaglio m/m, dicembre. Ore 8,00.

- Germania: vendite al dettaglio a/a, dicembre. Ore 8,00.

- Francia: inflazione a/a prelim, gennaio. Ore 8,45.

- Germania: tasso di disoccupazione, gennaio. Ore 9,55.

- Germania: variazione numero disoccupati, gennaio. Ore 9,55.

- Italia: Istat - Occupati e disoccupati, dicembre. Ore 10,00.

- Italia: Istat - Retribuzioni contrattuali, IV trimestre. Ore 11,00.

- Italia: Istat - Fatturato dell'industria, novembre.

Ore 12,00.

- Germania: Inflazione a/a prelim, gennaio. Ore 14,00.

- Germania: inflazione m/m prelim, gennaio. Ore 14,00.

- Germania: inflazione (Lander) a/a prelim, gennaio. Ore 14,00.

- Germania: inflazione (Lander) m/m prelim, gennaio. Ore 14,00.

- Stati Uniti: nuovi occupati, stima ADP, gennaio. Ore 14,15.

- Stati Uniti: costo del lavoro T4. Ore 14,30.

- Stati Uniti: PMI (Chicago), gennaio. Ore 15,45.

ECONOMIA - Verona: si apre la 116ma edizione di "Fieragricola".

Alle ore 11,30 taglio del nastro con la partecipazione ministro dell'Agricoltura, della Sovranita' alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida e la partecipazione di Cia Agricoltori. Area Forum, Pad. 8. I lavori terminano il 3 febbraio.

- Cologno Monzese (Mi): incontro con la stampa "2024: Sviluppi Digital l'innovazione Mediaset", organizzato da Mediaset. Ore 12,00. Partecipa, tra gli altri, Pier Silvio Berlusconi, a.d. Mediaset. Viale Europa, 48.

Treviso: evento di presentazione della III edizione del Rapporto annuale "Osservatorio Export" e il Premio Exporter of the Year 2023, organizzato da Confindustria Veneto Est. Ore 16,00.

Palazzo Giacomelli.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 8,30 audizione sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Autorita' delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, su difesa cibernetica (Difesa) 8,30 Regolamento Ue alimenti e mangini da piante genomiche (Agricoltura e Affari sociali riunite) 9,30 Dl superbonus (Aula) 13,30 audizione sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria, Alberto Barachini, licenziamenti agenzia Dire (Cultura) 13,45 audizioni Anci; esperti su direttiva Codice comunicazioni (Trasporti) 13,45 Ddl tempi erogazione tfs (Lavoro) 13,45 Ddl terzo settore (Affari sociali) 14,00 Dl Ucraina (Esteri e Difesa riunite) 14,00 proposta nomina a presidente Autorita' Laguna di Venezia - Nuovo magistrato alle acque (Ambiente e Lavori pubblici) 14,00 question time ministero delle Imprese (Attivita' produttive) 14,00 risoluzione lavoro povero (Lavoro) 14,15 audizioni Enzima 12; Confindustria Radio Televisioni su impatto intelligenza artificiale (Lavoro) 14,30 Legge quadro interporti; Ddl revisione codice della strada (Trasporti) 14,40 audizioni Istituto italiano per la privacy; Dell Technologies; 4eCom; Maria Savona, universita' del Sussex e Luiss; Associazione italiana per l'intelligenza artificiale; Osservatorio artificial intelligence del Politecnico di Milano (Attivita' produttive) 14,45 risoluzioni trasporto pubblico locale (Trasporti) 15,00 question time ministri (Aula) 15,00 Dl milleproroghe (Affari costituzionali e Bilancio riunite) 15,00 risoluzioni incentivi under 36 immobili aste (Finanze) 15,00 question time ministero Ambiente (Ambiente e Lavori pubblici) 15,00 audizioni Iss; Farmindustria su risoluzione dati sanitari (Affari sociali) 15,15 Dlgs giochi (Finanze) 15,15 audizioni Federfarma, Professioni Italiane, Sumai Assoprof; Federazione nazionale degli ordini TSRM e PSTRP, Cassa forense, Federazione ordini chimici e fisici su Ddl lavoro (Lavoro) 16,15 Dl superbonus; Ddl maestro cucina; relazione partecipazione Italia a Ue (Aula) SENATO 8,30 Audizioni Federmanager e Federterziario su Dl ex Ilva (Industria) 9,00 Dm approvazione programma pluriennale A/R Difesa (Esteri) 9,00 Audizioni Livio Proietti e Andrea Rocchi nominati alla presidenza di Ismea e Crea e relativi pareri (Industria) 9,30 Dl ex Ilva (Industria) 9,15 Ddl agevolazioni fiscali start up (Finanze) 10,00 Elezione componenti commissione Vigilanza Cdp, Dl energia (Aula) ORGANISMI BICAMERALI 8,00 audizione vice ministro Economia, Maurizio Leo.

(Anagrafe tributaria) 8,00 audizioni rappresentanti Roma Capitale; Regione Marche (Ecomafie) 8,30 audizione dg European broadcasting union (Vigilanza Rai) 14,00 audizione direttore Aise, Giovanni Caravelli (Copasir) 15,00 audizione ministro Protezione civile e politiche del mare, Nello Musumeci (Insularita').

