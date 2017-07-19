Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 3 settembre

            FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

            RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

            INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

            ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Cina: PMI servizi - Caixin, agosto. Ore 3,45. - Italia: PMI servizi, agosto. Ore 9,45.

            - Francia: PMI servizi finale, agosto. Ore 9,50.

            - Germania: PMI servizi finale, agosto. Ore 9,55.

            - Eurozona: PMI servizi finale, agosto. Ore 10,00.

            - Eurozona: PMI composito finale, agosto. Ore 10,00.

            - Gran Bretagna: PMI servizi finale, agosto. Ore 10,30.

            - Eurozona: PPI a/a, luglio. Ore 11,00.

            - Stati Uniti: Ordinativi industriali m/m, luglio. Ore 16,00.

            - Stati Uniti: Ordinativi, beni durevoli m/m finale, luglio.

            Ore 16,00.

            - Stati Uniti: Ordini beni durevoli ex-trasp m/m finale, luglio. Ore 16,00.

            ECONOMIA - Bologna: assemblea Confindustria Emilia Area Centro "Costruire un nuovo futuro". Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Presso Bolognafiere, Padiglione 16. Anche in streaming.

            - Milano: conferenza stampa di presentazione del 65esimo Salone Nautico Internazionale. Ore 10,30. Nell'ambito dell'evento, la presentazione della terza edizione dello studio "The state of the art of the global yachting market", a cura di Deloitte. Presso Palazzo Mezzanotte.

            Red-

            (RADIOCOR) 01-09-25 19:31:40 (0500) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.