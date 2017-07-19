Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 3 settembre
FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Cina: PMI servizi - Caixin, agosto. Ore 3,45. - Italia: PMI servizi, agosto. Ore 9,45.
- Francia: PMI servizi finale, agosto. Ore 9,50.
- Germania: PMI servizi finale, agosto. Ore 9,55.
- Eurozona: PMI servizi finale, agosto. Ore 10,00.
- Eurozona: PMI composito finale, agosto. Ore 10,00.
- Gran Bretagna: PMI servizi finale, agosto. Ore 10,30.
- Eurozona: PPI a/a, luglio. Ore 11,00.
- Stati Uniti: Ordinativi industriali m/m, luglio. Ore 16,00.
- Stati Uniti: Ordinativi, beni durevoli m/m finale, luglio.
Ore 16,00.
- Stati Uniti: Ordini beni durevoli ex-trasp m/m finale, luglio. Ore 16,00.
ECONOMIA - Bologna: assemblea Confindustria Emilia Area Centro "Costruire un nuovo futuro". Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Presso Bolognafiere, Padiglione 16. Anche in streaming.
- Milano: conferenza stampa di presentazione del 65esimo Salone Nautico Internazionale. Ore 10,30. Nell'ambito dell'evento, la presentazione della terza edizione dello studio "The state of the art of the global yachting market", a cura di Deloitte. Presso Palazzo Mezzanotte.
