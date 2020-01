Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 29 gennaio

Mentre, l'attenzione dei mercati e' concentrata sulla diffusione con i primi casi in Europa del coronavirus proveniente dalla Cina, dove ha gia' provocato oltre 100 morti, a Bruxelles e' previso il voto finale del Parlamento Ue sulla Brexit. Sul fronte interno, il calendario degli eventi finanziari vede svolgersi l'asta del Tesoro di BoT semestrali per 6,5 miliardi. Tra gli avvenimenti economici, a Milano si tiene l'incontro stampa di Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato Italia e Malta del Gruppo Nestle' per la presentazione della ricerca sull'impatto socio-economico nel nostro Paese ed illustrazione degli obiettivi di Nestle' in Italia per i prossimi anni. A Roma, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e il Presidente dell'Enea, Federico Testa, firmano un accordo strategico nel campo dell'energia sostenibile. Sempre nella Capitale si tiene il Workshop organizzato da Poste Italiane in collaborazione con la Societa' Italiana per l'Organizzazione Internazionale "Business e diritti Umani: il ruolo delle Imprese per lo sviluppo sostenibile" a cui partecipa, tra gli altri, Matteo Del Fante, a.d. di Poste Italiane. Tra i dati macroeconomici attesi, la fiducia dei consumatori a gennaio in Italia, Giappone, Francia e Germania e la bilancia commerciali degli Stati Uniti a dicembre.

