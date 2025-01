Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 29 gennaio

FINANZA - Roma: il Tesoro offre in asta BoT a 6 mesi per 6,5 miliardi di euro.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: Fiducia delle famiglie, gennaio. Ore 6,00.

- Germania: Fiducia consumatori, febbraio. Ore 8,00.

- Spagna: PIL t/t prelim, T4. Ore 9,00.

- Italia: Istat - Fiducia dei consumatori e delle imprese, gennaio. Ore 10,00.

- Eurozona: M3 dest. a/a, dicembre. Ore 10,00.

- Italia: Istat - Commercio estero extra Ue, dicembre 2024.

Ore 11,00.

- Belgio: PIL t/t prelim, T4. Ore 11,00.

- Stati Uniti: Bilancia commerciale dei beni prelim, dicembre. Ore 14,30.

ECONOMIA - Verona: si apre la quarta edizione di Fieragricola Tech, evento verticale (Expo Conference) di Fieragricola dedicato all'innovazione in agricoltura. Due giorni di approfondimenti, formazione e incontri business per gli operatori del settore. L'evento si conclude domani.

- Milano: Hays Italia presenta la nuova edizione della "Salary Guide 2025", il report annuale sui trend del recruitment che esamina l'andamento del mondo del lavoro a livello nazionale e su diversi settori. Ore 9,30. Presso STEP FuturAbility District.

- Roma: evento "Il GNL come carburante della transizione: Prospettive per il settore Marittimo e Terrestre", organizzato da Assocostieri. Ore 10,00. Presso il Senato della Repubblica, Palazzo Giustiniani. Anche in streaming.

- Milano: assemblea pubblica Federazione Gomma Plastica. Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Presso il Museo della Scienza e della Tecnica.

- Jeddah (Arabia Saudita): nell'ambito del "Tour Mondiale Vespucci - Villaggio Italia", l'evento "Orizzonte 2030, rotta verso il futuro. Investimenti, sviluppo, sostenibilita': la chiave della cooperazione italo-saudita", organizzato da Il Sole 24 Ore con Difesa Servizi. Ore 12,00. Partecipano, tra gli altri, Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy; Carlo Baldocci, ambasciatore d'Italia in Arabia Saudita; Romano Baruzzi, direttore ICE di Riyadh. In streaming.

- Roma: evento "Partecipare per crescere: un ponte tra lavoro e impresa" organizzato dal Gruppo Parlamentare di Fratelli d'Italia. Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Maurizio Marchesini, vicepresidente di Confindustria per il Lavoro e le Relazioni Industriali. Presso Camera dei Deputati, via di Campo Marzio 78.

- Roma: convegno "Le sfide dell'I.A.- La protezione dei dati nell'era del cambiamento", organizzato dal Garante per la privacy, in occasione della 19ma Giornata europea della protezione dei dati personali. Ore 15,00. Partecipano, tra gli altri, Pasquale Stanzione, presidente del Garante Privacy; Marina Calderone, ministro del Lavoro; Guido Crosetto, ministro della Difesa; Carlo Nordio, ministro della Giustizia; Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno; Orazio Schillaci, ministro della Sanita'. Presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto della Camera dei Deputati.

- Roma: evento "Velvet: l'Intelligenza Artificiale italiana", organizzato da Almawave. Ore 17,30. Partecipa, tra gli altri, Maurizio Tarquini, direttore generale di Confindustria. Viale Umberto Tupini, 65.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,00 Dl emergenze (Bilancio e Ambiente) 9,30 mozioni politiche industriali; mozioni Agenda Draghi; Ddl giochi della gioventu' (Aula) 13,30 Dl cultura (Cultura) 13,30 audizione Matteo Ricci, vicepresidente commissione Trasporti e turismo (Tran) del Parlamento europeo su Atti Ue diritti passeggeri (Trasporti) 14,00 Ddl Iva opere d'arte (Finanze) 14,00 interrogazioni (Ambiente e Lavori pubblici) 14,00 interrogazioni (Lavoro) 14,00 Ddl controlli sanitari Giubileo (Affari sociali) 14,15 question time ministero Economia (Finanze) 14,15 audizione Uni; Organismo di monitoraggio del codice di condotta per le attivita' di telemarketing e teleselling; Codici e Konsumer Italia su Ddl call center (Trasporti e Attivita' produttive riunite) 14,30 Ddl benefici vittime infrastrutture stradali (Ambiente e Lavori pubblici) 14,45 audizioni Sustainable fashion innovation society; Retex green; Confcooperative; Confindustria e Sistema Moda Italia su rifiuti tessili (Ambiente e Lavori pubblici) 14,50 audizioni Fofi e Fnopi su Ddl terapie digitali (Affari sociali) 15,00 question time ministri (Aula) 15,00 Ddl codice strada-competizioni sportive su strada; Ddl data center (Trasporti) 15,15 interrogazioni (Trasporti) 15,15 question time ministero Ambiente e Sicurezza energetica (Attivita' produttive) 15,15 audizioni Agenas; ministero Salute su riordino professioni sanitarie (Affari sociali) 16,15 informativa urgente ministro Interno, Matteo Piantedosi, su rimpatrio Najeem Osema Almasri Habish (Aula) 18,30 Ddl cancellazione veicoli pubblici registri (Aula) SENATO 8,30 Dl milleproroghe (Affari Costituzionali) 8,45 Ddl delegazione Ue 2024, Relazione programmatica partecipazione Italia in Ue in 2024 (Politiche Ue) 9,00 Ddl separazione carriere (Affari Costituzionali) 9,00 Audizioni su Ddl protezione da radiazioni ionizzanti (Ambiente) 9,00 Sindacato ispettivo (Industria) 9,15 Dlgs resilienza operativa digitale settore finanziario (Finanze) 9,15 Audizione Firab su impatto di cambiamento climatico in agricoltura (Industria) 10,00 Discussione mozioni su contrassegni disabili, riconoscimento Stato Palestina, processo pacificazione tra Armenia e Azerbaijan, reati violenza sessuale, rincari prezzi beni essenziali e prezzi energia, Autonomia differenziata, finanziamento pubblico ricerca, investimenti nell'idroelettrico (Aula) 10,30 Ddl molestie in luoghi lavoro (Giustizia e Affari Sociali) 13,00 Ddl protezione da radiazioni ionizzanti (Ambiente) 13,30 Affare assegnato su riforma calcio (Cultura) 13,45 Audizione Confindustria (Sicurezza Lavoro) 14,00 Ddl proroga delega Tuf (Finanze) 14,00 Ddl promozione ricerca (Cultura) 20,00 Ddl sicurezza (Affari Costituzionali e Giustizia) ORGANISMI BICAMERALI 8,30 audizione Liberty Lines e Caronte & Tourist (Insularita') 8 ,30 audizione Fastweb (Femminicidio) 13,00 audizione ministro della Giustizia, Carlo Nordio (Copasir).

