Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 28 settembre

FINANZA - Roma: Congresso Nazionale UILCA. Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Andrea Orcel, ceo Gruppo UniCredit; Antonio Patuelli, presidente Abi; Giuseppe Castagna, a.d. Banco Bpm; Carlo Messina, ceo Gruppo Intesa Sanpaolo; Elena Goitini, a.d. Bnl. Auditorium del Massimo. I lavori terminano domani.

- Roma: Il Tesoro offre in asta BoT semestrali per 5 miliardi di euro. Domande entro le ore 11.

- Milano: Assogestioni diffonde i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di agosto.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE APPROVAZIONE DATI CONTABILI: B.F., Brioschi, Conafi, FNM, Philogen, Piteco, Plc, Somec.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Fabriano: assemblea Elica. Ore 9,00. Per distribuzione dividendo. Via Ermanno Casoli, 2.

- Milano: Assemblea Lega Nazionale Professionisti Serie A. Ore 12,15. Via Ippolito Rosellini, 4.

DATI MACROECONOMICI - Germania: Fiducia consumatori, ottobre. Ore 8,00.

- Francia: Fiducia consumatori, settembre. Ore 8,45.

- Italia: Istat - fiducia dei consumatori e delle imprese, settembre. Ore 10,00.

- Italia: Istat - fatturato dell'industria, luglio. Ore 11,00.

- Stati Uniti: Bilancia commerciale dei beni prelim, agosto. Ore 14,30.

ECONOMIA - 'Italian Energy Summit' del Sole 24 Ore. Partecipano, fra gli altri, Valerio Battista, co Prysmian Group; Claudio Descalzi, ceo Eni; Stefano Donnarumma, a.d.

Terna; Paolo Gallo, ceo Italgas; Edoardo Garrone, presidente Gruppo 24 Ore; Francesco Starace, ceo Enel e Stefano Venier, ceo Snam; Stefano Basseghini, presidente Arera; Francesco Gagliardi, partner Kpmg head of Energy.

- Bologna: "Il mercato del lavoro tra opportunita' di crescita e crisi da superare", XI Forum One Lavoro di Wolters Kluwer. Ore 8,30. Presso il Forum Monzani, e in live streaming.

- Bruxelles: conferenza stampa per il lancio del nuovo studio "Il mercato dello streaming musicale: la posizione e il ruolo di autori e compositori", realizzato da Emmanuel Legrand di Legrand Network. Ore 9,00. Brussels Press Club, Rue Froissart 95.

- Milano: 'Presentazione Sustainability Report 2021'.

Gruppo Otb. Ore 9,30. Via Stendhal, 34.

- Milano: convegno scientifico "Cambiamenti climatici, Infrastrutture e Mobilita'". Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32.

- Milano: presentazione dello 'Smart Mobility Report 2022' dell'Energy&Strategy School of Management Politecnico Milano. Ore 9,30. Via Lambruschini 4.

- Milano: 'Branding e-volution', convegno organizzato da UPA e School of Management del Politecnico di Milano.

Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente UPA; e Resta,. Teatro Parenti.

- Bollate (Mi): incontro IMQ "Together. Toward. Future".

Ore 10,00. Presso CSI, viale Lombardia, 20. - Milano: prende il via 'TechChill Milano', evento internazionale dedicato all'ecosistema e all'imprenditorialita' delle startup. Ore 10,00.

Universita' Bocconi. I lavori terminano domani.

- Torino: conferenza stampa di presentazione del convegno "Next Now - Il design per l'innovazione sociale nella cultura d'impresa" organizzata dal Circolo del Design di Torino. Ore 10,30. Circolo del Design, via San Francesco da Paola, 17.

- Milano: 'Edufin 3.0', innovazione e sostenibilita' nell'educazione finanziaria di Banca Generali. Ore 10,45. Piazza Tre Torri, 1.

- Castrezzato (Bs): inaugurazione del nuovo polo logistico green di Bracchi. Ore 11,30. Via Valenca.

- Milano: presentazione della ricerca dell'Osservatorio Food Sustainability della School of Management del Politecnico di Milano "Sicurezza alimentare e sostenibilita' della filiera agrifood: A che punto siamo?". Ore 14,30. Campus Durando, via Durando 10 e in streaming.

- al via "Emozioni d'impresa", webinar di b-ilty finalizzati a supportare le pmi di fronte alle sfide attuali. Ore 17,00.

- Torino: incontro Fondazione Collegio Carlo Alberto "Legge elettorale e costituzione". Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, Francesco Profumo, Presidente Fondazione Compagnia di San Paolo. Collegio Carlo Alberto, piazza Vincenzo Arbarello, 8.

