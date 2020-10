Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 28 ottobre -3

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 8,50 Ddl pari opportunita' (Lavoro) 9,30 Ddl omofobia; Ddl florovivaismo (Aula) 13,15 Dlgs nautica (Trasporti) 13,20 documenti Ue su occupazione giovanile e 'Garanzia giovani' (Lavoro) 13,30 Ddl Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi (Finanze e Giustizia riunite) 13,30 interrogazioni su politica industriale Alitalia; registri opposizione telefonia mobile; crisi Dema, Lavinox, Sassoli (Attivita' produttive) 13,30 interrogazioni su dimissioni Covid; screening epatite C (Affari sociali) 13,45 audizione Conferenza Regioni su situazione trasporto pubblico e su Ddl interporti (Trasporti) 13,50 Ddl malattie rare (Affari sociali) 14,00 Ddl opere interesse pubblico (Ambiente e Lavori pubblici) 14,00 audizione Commissari Sanac Piero Gnudi, Prof. Enrico Laghi e Corrado Carrubba, su crisi indotto ex Ilva (Attivita' produttive) 14,15 Ddl illeciti agro-alimentari (Giustizia) 14,20 audizione Gianluca Scarponi, dg vigilanza cooperative ministero dello Sviluppo economico su Ddl cooperative lavoro(Lavoro) 14,30 Premier question time (Aula) 14,30 Dlgs distribuzione assicurativa (Finanze) 14,50 audizioni Acta; Adepp su Ddl protezione sociale (Lavoro) 15,00 audizione sottosegretario Sviluppo economico, Alessandra Todde, su crisi indotto stabilimento ex Ilva (Attivita' produttive) 15,00 question time Economia (Finanze) 15,00 audizione Cna agroalimentare su strategia Ue 'Dal produttore al consumatore' (Agricoltura) 15,00 audizione dg Esteri per la promozione del sistema Paese, Enzo Angeloni (Esteri) 16,00 Ddl florovivaismo; Ddl pesca (Aula) Senato 8,45 e 14,00 Dl Covid (Affari Costituzionali) 8,45 Ddl SalvaMare (Ambiente) 9,00 Ddl rigenerazione urbana (Ambiente) 9,30 Ddl distacco Montecopiolo e Sassofeltrio dalle Marche, Ddl giornata vittime errori giudiziari, Ddl lite temeraria, Ddl diffamazione (Aula) 14,30 Ddl recupero crediti in sofferenza (Finanze) 14,30 Audizione Cna e LegaCoop su volontariato e professioni nei beni culturali (Istruzione) 15,00 DDl rapporto di conto corrente (Finanze) Organismi bicamerali 8,30 audizione Poste e Agefis su superbonus 110% (Anagrafe tributaria) 10,00 Relazione sulla tutela degli asset strategici nazionali nei settori bancario e assicurativo (Copasir).

red-

(RADIOCOR) 27-10-20 19:31:28 (0687) 5 NNNN