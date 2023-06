Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 28 giugno

FINANZA - Milano: conferenza stampa Prysmian Group "La Sostenibilita' Come Driver Di Business". Ore 10,00. Via Chiese, 6.

- Milano: Assogestioni diffonde i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di maggio. Ore 11,00.

- Roma: il Ministero dell'economia e delle finanze annuncia l'emissione dei BOT a 6 e 12 mesi per 4 miliardi. Termine presentazione domande in asta ore 11,00.

- Sintra (Lisbona): si conclude il Forum Bce. Alle ore 14,00 Pannello dei criteri con la partecipazione di Andrew Bailey, governatore Banca d'Inghilterra; Agusti'n Carstens, d.g.

Banca dei Regolamenti Internazionali; Christine Lagarde, presidente Bce; Jerome Powell, presidente Fed. Hotel Penha Longa, Estrada da Lagoa Azul.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Germania: fiducia consumatori luglio. Ore 8,00.

- Eurozona: m3 dest, a/a maggio. Ore 10,00.

- Italia: Istat - prezzi alla produzione dell'industria, delle costruzioni e dei servizi, maggio I trimestre 2023. Ore 10,00.

- Italia: Istat - prezzi al consumo, giugno 2023. Ore 11,00.

- Italia: Istat - fatturato dell'industria, aprile 2023. Ore 12,00.

ECONOMIA - 9 Pambianco Design Summit. Ore 9,00. In streaming.

- Milano: evento Prysmian Group "La sostenibilita' come driver di business. Nuovi obiettivi Esg e piano di azioni 2023-205". Ore 10,00. Via Chiese, 6.

- Milano: evento di presentazione del "Rapporto L'economia della Lombardia", organizzato da Banca d'Italia. Ore 10,00.

Centro Congressi della Banca d'Italia.

- Torino: roadshow "La Torino che verra'", organizzato da Polo Urbano del Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Scenari Immobiliari. Ore 10,30. Via Vela, 17.

- Roma: evento "Il nuovo quadro normativo in materia di appalti pubblici: un cambio di paradigma", organizzato da Confindustria. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Francesca Mariotti, d.g. Confindustria. Viale dell'Astronomia, 30.

- Roma: conferenza stampa per la presentazione dei risultati dell'accordo di programma tra Mase, Amazon e consorzi sui rifiuti da e-commerce. Ore 11,00. Presso la sede del Ministero.

- Roma: assemblea Spring - Cluster Italiano della Bioeconomia circolare "La Bioeconomia circolare per un'Italia innovativa, competitiva e resiliente". Ore 14,00. Partecipa, tra gli altri, Francesca Mariotti, d.g. Confindustria. Via ventiquattro Maggio, 43. Anche in streaming.

- Milano: quinta edizione di "Netcomm Focus Digital Payment", evento organizzato da Netcomm. Ore 14,15. Corso Magenta 61, Milano. Anche in streaming.

- Bergamo: evento "Sostenibilita': qual e' il suo vero significato oggi? Un dialogo aperto per guidare il cambiamento verso un futuro responsabile", organizzato da Confindustria in collaborazione con Confindustria Bergamo e Brescia. Ore 14,30. Partecipano, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente Confindustria (videomessaggio); Katia Da Ros, vice presidente Confindustria per l'Ambiente, la Sostenibilita' e la Cultura. Via Stezzano, 87 Kilometro Rosso. Anche in streaming.

- Bruxelles: dichiarazione introduttiva del presidente del Consiglio di vigilanza Bce, Andrea Enria, all'audizione della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo. Ore 14,30. In streaming.

- Milano: evento Radio 24 "PIR ieri, oggi e domani. Il rapporto tra il risparmio degli italiani e l'economia reale".

Ore 15,00. In streaming.

- Milano: evento di presentazione del rapporto Regionale PMI 2023, pubblicazione curata da Confindustria, Cerved e Confindustria Lombardia. Ore 15,30. Partecipano, tra gli altri, Giovanni Baroni, vice presidente Confindustria e presidente P.I. Confindustria; Vito Grassi, vice presidente Confindustria e presidente Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale Confindustria; Emanuele Orsini, vice presidente Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco. Palazzo Lombardia.

Anche in straming.

- Milano: evento di presentazione del rapporto Assofranchising "Italia 2023 - Strutture, Tendenze e Scenari". Ore 16,00. Corso Venezia, 47.

- Milano: presentazione dell'ottava edizione della "Global Fashion & Luxury Private Equity and Investors Survey", organizzata da Deloitte. Ore 17,30. Deloitte Greenhouse.

- Milano: inaugurazione del primo campus urbano organizzato da Axa. Ore 19,00. Via Monte Rosa, 91.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 9,00 Comunicazioni presidente Consiglio su Consiglio Ue (Aula) 13,00 Ddl fisco (Finanze) 14,00 Question time ministero Made in Italy (Attivita' Produttive) 15,00 Ddl interporti (Trasporti) 15,00 Regolamento Ue imballaggi (Ambiente e Attivita' Produttive) 15,00 Risoluzioni su politiche farmaco (Affari Sociali) 15,00 Question time ministero Lavoro (Lavoro) 15,00 Question time (Aula) 15,45 Interrogazioni superbonus e cessione crediti (Finanze) 15,45 Audizione Confesercenti su commercio carburanti (Attivita' Produttive) 16,00 Dl lavoro (Aula) Senato 8,45 Dl salva-infrazioni (Politiche Ue) 9,00 Audizione Coordinatore tavolo tecnico edilizia sanitaria su patrimonio sanitario (Affari sociali) 10,00 Dl enti, Risoluzione missioni internazionali (Aula) 13,00 Ddl incentivi imprese (Industria) 13,30 Atti Ue su approvvigionamento materie critiche (Industria) 14,00 Ddl anti-pirateria online (Giustizia e Ambiente) 15,30 Comunicazioni presidente Consiglio su Consiglio Ue (Aula) Organismi bicamerali 14,00 Audizione amministratore delegato Telsy, Eugenio Santagata (Copasir).

Red-

(RADIOCOR) 27-06-23 07:20:05 (0008)PA 5 NNNN