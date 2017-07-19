Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 28 gennaio

FINANZA - Roma: asta del Tesoro di BoT semestrali per un importo pari a 7,5 miliardi di euro. Ore 11 termine per la presentazione delle domande.

- Assogestioni diffonde i dati preliminari di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di dicembre 2025.

Ore 11,00.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: De Longhi.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Germania: Fiducia consumatori, febbraio. Ore 8,00.

- Italia: Fiducia consumatori, gennaio. Ore 10,00.

- Italia: Fiducia delle imprese manif. gennaio. Ore 10,00.

ECONOMIA - Milano: Cfo Utilities Conference (III edizione), promossa da Agici nell'ambito dell'Osservatorio Utilities, in collaborazione con Accenture e Intesa Sanpaolo. Ore 9,30.

Presso Spazio Eventi Gioia22.

- Torino: convegno "L'Export e le imprese piemontesi: dinamiche, sfide e opportunita'", presentazione del Rapporto Internazionalizzazione 2025 - II edizione, organizzato da Confindustria Piemonte. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Barbara Cimmino, vicepresidente Confindustria per l'Export e l'Attrazione degli Investimenti. Presso UniCredit University, via XX settembre 29.

- Roma: si apre la II edizione del New Year's Forum 2026 "Un nuovo mondo, un anno alla volta", appuntamento che si propone di analizzare le grandi trasformazioni globali e definire le priorita' strategiche per il Paese e l'Unione Europea. Ore 9,45. Presso Palazzo Farnese. I lavori terminano domani.

- Conferenza stampa di presentazione del settimo rapporto annuale "Med & Italian Energy report" a cura di SRM, centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo, e Politecnico di Torino. Ore 10,00. In streaming.

- Secondo webinar del ciclo "Visioni per il domani", organizzato dal Gruppo Acinque e patrocinato da Confservizi Lombardia: "Multiutility e regolazione per la transizione energetica". Ore 11,00.

- Torino: evento di presentazione dell'iniziativa di social housing nel quartiere Falchera. Ore 11,00. Presso la rotonda di via Antonio Sant'Elia.

- Bruxelles (Belgio): audizione presso la commissione problemi economici e monetari del Parlamento europeo del candidato alla vicepresidenza del board di supervisione bancaria della Bce, Frank Elderson. Ore 11,30.

- Milano: conferenza stampa "Global Eyewear, Gold Standard - Mido 2026: il punto di riferimento dell'eyewear mondiale".

Ore 11,30. Presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, viale Pasubio 5.

- Milano: conferenza stampa "Olimpiadi e parita': nuove prospettive", organizzata, in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, da Fondazione Bracco in collaborazione con Fondazione Milano Cortina 2026, il Comitato Olimpico Internazionale e il Comune di Verona, che rinnovano il proprio impegno perche' questo appuntamento globale sia nel segno della parita' e inclusione, attraverso un'innovativa ricerca e una mostra fotografica. Ore 12,00.

Presso Palazzo Visconti.

- Roma: presentazione del volume "De Gasperi. Interviste (1944- 1954)", organizzata dalla Fondazione De Gasperi in collaborazione con l'Ufficio in Italia del Parlamento Europeo.

Ore 17,00. Partecipa, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente Abi. Presso Spazio Europa, piazza Venezia 6.

- Milano: talk "Sport & Design. Pratiche comportamenti, discipline", organizzato da Interni Magazine e Triennale Milano. Ore 18,00. Viale Emilio Alemagna, 6.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 8,30 Dl Ucraina (Esteri e Difesa riunite) 9,30 Ddl lobby (Aula) 13,30 audizione ministro Sport, Andrea Abodi su 'neet' (Cultura e Lavoro riunite) 14,00 Ddl costituzionale Roma Capitale; Dl elezioni 2026 (Affari costituzionali) 14,00 Dl Ucraina (Esteri e Difesa riunite) 14,00 audizione ministro Agricoltura, Francesco Lollobrigida, su interventi Pnrr (Agricoltura) 14,15 Ddl call center (Trasporti e Lavoro riunite) 14,15 Ddl delega responsabilita' professioni sanitarie; Dlgs Irccs; Dpcm Lea (Affari sociali) 14,30 question time ministero Lavoro (Lavoro) 14,45 Dlgs Regolamento Ue rifiuti batterie; Ddl delega nucleare sostenibile (Ambiente e Attivita' produttive riunite) 15,00 question time ministri (Aula) 15,00 question time ministero Ambiente e Sicurezza energetica (Ambiente e Lavori pubblici) 15,00 audizioni Cna e Confartigianato; Unioncamere; Alleanza cooperative; Associazione marchi storici su Dlgs tutela indicazioni geografiche artigianato e industria (Attivita' produttive) 15,00 audizione Inps, Corte Conti su Ddl welfare professionisti gestioni separate Inps (Lavoro) 15,30 audizioni Cassa commercialisti; Consiglio commercialisti su Ddl delega riforma ordinamento professione commercialisti (Giustizia) 15,30 Dlgs direttiva rischio liquidita'; Dlgs direttiva rc auto (Finanze) 17,00 Ddl lobby (Aula) SENATO 8,45 Audizioni di Confapi, Consorzio Promovetro Murano, Federazione Moda Italia su Dlgs Igp prodotti artigianali (Industria) 9,00 Ddl ratifica Carta europea lingue regionali (Affari Costituzionali ed Esteri) 10,00 Ddl area marina Capri, mozioni (Aula) 13,00 Audizione ministro Ambiente e Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, su sistemi accumulo energia (Ambiente) 14,00 Ddl ballottaggi, Ddl contrasto antisemitismo (Affari Costituzionali) 14,30 Dlgs Tuf (Giustizia e Finanze) 20,00 Ddl ballottaggi (Affari Costituzionali) ORGANISMI MONOCAMERALI CAMERA 14,00 audizione segretario generale f.f. Autorita' bacino distrettuale Po, Andrea Colombo (Rischio idrogeologico) ORGANISMI BICAMERALI 8,30 audizione Enel (Semplificazione) 14,15 audizione Autorita' delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano (Copasir).

Red-

(RADIOCOR) 26-01-26 19:42:11 (0598) 5 NNNN