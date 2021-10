Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 27 ottobre

La giornata macro si apre con le vendite al dettaglio in Giappone e la fiducia dei consumatori in Germania e in Francia. A seguire, la bilancia commerciale italiana, la massa monetaria M3 dell'Eurozona, gli ordini di beni durevoli e la bilancia commerciale dei beni Usa.

Il Governo tedesco presenta le previsioni di crescita economica. Il Canada rivede i tassi. Il Tesoro colloca in asta BoT semestrali per 6 miliardi. Per la finanza, attesi i risultati di Mediobanca, Amplifon e Italgas. A Torino conferenza stampa per "Stellantis Italia leader della transizione". A Roma convegno Adr sulla mobilita' urbana con il ceo di Atlantia Baertazzo; l'Inps presenta la nuova piattaforma di gestione degli ammortizzatori sociali. Draghi riceve i sindacati internazionali - con Cgil, Cisl e Uil, in vista del g20 di sabato e domenica.

