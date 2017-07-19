Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 26 novembre

FINANZA - Roma: il Tesoro offre in asta BoT semestrali fino a 7,5 miliardi.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Stati Uniti: Ordini beni durevoli ex-trasp. m/m prelim.

settembre. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Ordinativi, beni durevoli m/m prelim.

settembre.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti, settim.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Vendite di nuove case (mln ann.), settembre.

Ore 16,00. ECONOMIA - Torino: si svolge l'ultimo dei tre eventi internazionali della Fondazione europea per la formazione (Etf), sotto l'alto patrocinio del Comune di Torino "Rafforzare la competitivita': competenze e finanza per la crescita inclusiva", con la partecipazione della Commissione europea, della Banca europea per gli investimenti (Bei) e di altre istituzioni finanziarie internazionali, per discutere come investire negli ecosistemi delle competenze e promuovere una crescita sostenibile.

Presso l'Hotel NH Collection, piazza Carlina.

- Milano: conferenza stampa Anasf - Fecif per la presentazione di "The White Book", la nuova pubblicazione che traccia il futuro della consulenza finanziaria in Europa. Ore 9,30. Via Sirtori, 3.

- Milano: evento "Il nuovo quadro antiriciclaggio e la trasparenza dei titolari effettivi: soggetti e narrative a confronto", promosso da Transparency International Italia, con il patrocinio di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e del Consiglio Nazionale del Notariato. Ore 10,00. Presso la sede di Confcommercio, corso Venezia 47.

- Roma: presentazione del Rapporto Industria 2025 "Manifattura in trasformazione, rimarra' ancora competitiva?", realizzato dal Centro Studi di Confindustria. Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Maurizio Tarquini, direttore generale di Confindustria; Lucia Aleotti, vicepresidente di Confindustria per il Centro Studi. Viale dell'Astronomia, 30.

- Roma: evento "Match Point Europa - Tra iper-regolamentazione e deregolamentazione: e' possibile un terzo modello per il futuro dell'Europa nella competizione globale?", organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Associazione Imq e Imq Group. Ore 10,15. Partecipano, tra gli altri, Aurelio Regina, presidente Fondimpresa e vicepresidente Manifatture Sigaro Toscano; Giulio Tremonti, presidente Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati; Alessio Butti, sottosegretario di Stato all'Innovazione tecnologica e Transizione digitale. Presso Villa Blanc.

- Milano: seconda edizione del "Premio Innovazione Semi", organizzata dall'Associazione Stampa Estera Milano in collaborazione con la Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi. Ore 10,30. Presso Palazzo Giureconsulti.

- Roma: conferenza stampa per presentazione e firma del protocollo d'intesa Anbi - Anci, che rafforzera' la governance locale nella tutela del territorio e nella prevenzione del rischio idrogeologico. Ore 11,00. Presso la sede Anbi, via Santa Teresa 23.

- Milano: Federchimica organizza la 31esima edizione del Rapporto Responsible Care, il programma volontario di promozione dello sviluppo sostenibile dell'industria chimica mondiale. Ore 14,15. Via Giovanni da Procida, 11.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 8,40 audizione Terna (Difesa) 8,45 audizione Banca d'Italia su Dlgs mercati capitali (Giustizia e Finanze Camera e Senato congiunte) 9,30 Ddl digitalizzazione servizi (Aula) 13,30 audizione ministero Agricoltura e Crea su registro crediti carbonio forestale (Ambiente e Agricoltura riunite) 13,30 interrogazioni su centri formazione Ansfisa; internalizzazione opere civili e infrastrutturali Gruppo FS; risoluzioni su guida autonoma (Trasporti) 13,45 Dlgs mercato energia elettrica Ue (Attivita' produttive) 14,00 Ddl Legge annuale concorrenza 2025 (Attivita' produttive) 14,00 audizioni Cgil, Cisl, Uil e Ugl su Ddl welfare professionisti gestione separata (Lavoro) 14,00 Ddl Legge delegazione europea 2025 (Politiche Ue) 14,15 Ddl Giornata nazionale riciclo carta; Ddl borse plastica; Ddl contratti di fiume (Ambiente e Lavori pubblici) 14,40 question time ministero Infrastrutture (Ambiente e Lavori pubblici) 13,45 Ddl carriere Pa (Affari costituzionali) 15,00 question time ministri (Aula) 15,00 audizione Inps su Ddl congedi parentali (Lavoro) 15,00 Dl economia (Bilancio) 15,30 audizione Confesercenti, Conflavoro Pmi, Confartigianato e Cna su Ddl Giornata nazionale contrasto inattivita' giovanile (Cultura e Lavoro riunite) 16,15 Ddl consenso informato; Ddl assistenza sanitaria cittadini Aire extra-Ue e extra Area libero scambio (Aula) ORGANISMI BICAMERALI 8,30 audizione ad Stretto di Messina, Pietro Ciucci (Insularita') 14,30 audizione direttore Dis, Vittorio Rizzi (Copasir).

