Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 26 marzo

FINANZA - Roma: in asta BTp Short Term e BTp-i a 5 anni per massimi 4,5 mld.

- Milano: prosegue la XXIV edizione della Euronext STAR Conference, l'appuntamento annuale per le societa' quotate su Euronext STAR Milan. Presso Palazzo Mezzanotte. I lavori terminano domani.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Gruppo Hera, Olidata, Pirelli, Poste Italiane, Technogym.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Technogym.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Gran Bretagna: CPI a/a, febbraio. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: CPI m/m, febbraio. Ore 8,00.

- Francia: Fiducia consumatori, marzo. Ore 8,45.

- Spagna: PIL t/t finale, T4 prel. Ore 9,00.

- Italia: Istat - Condizioni di vita e reddito delle famiglie, 2024. Ore 10,00.

- Stati Uniti: Ordini beni durevoli ex-trasp m/m prelim, febbraio. Ore 13,30.

- Stati Uniti: Ordinativi, beni durevoli m/m prelim, febbraio.

Ore 13,30.

ECONOMIA - Milano: VII edizione di "Real Estate & Finance Summit", organizzato da Il Sole 24 Ore, con la presenza di professionisti operanti nel settore immobiliare e finanziario per promuovere un confronto e un approfondimento sui trend economici e sull'andamento del mercato immobiliare. Ore 9,30.

Presso Palazzo Giureconsulti. Anche in streaming.

- Roma: il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, illustrano i progetti artistici e culturali che verranno sviluppati nell'ambito della collaborazione interistituzionale tra i due enti. Ore 10,30. Via del Collegio Romano, 27.

- Milano: evento di presentazione "BookCity Milano 2025", promosso dal comune di Milano. Ore 11,00. Presso Palazzo Reale.

- Milano: conferenza stampa di inaugurazione del piu' grande parco termale urbano d'Italia "De Montel - Terme Milano". Ore 11,00. Via Achille, 6.

- Torino: l'agenzia del Demanio e il comune di Torino, in conferenza stampa, presentano "Il Piano Citta' degli immobili pubblici di Torino", un accordo per la valorizzazione e la rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico della citta'.

Ore 11,30. Partecipa, tra gli altri, Alessandra dal Verme, direttore Agenzia del Demanio. Presso Torino Urban Lab, piazza Palazzo di Citta' 8F.

- Santiago (Cile): in occasione della missione imprenditoriale in Cile, organizzata da Agenzia ICE, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Santiago e Confindustria, tavola rotonda "Opportunita' di Business in Cile: Un dialogo tra i ministeri cileni e gli imprenditori italiani". Ore 13,00.

Partecipa, tra gli altri, Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria per L'Export e l'Attrazione degli Investimenti.

Presso Hotel Sheraton.

- Roma: Lectio magistralis di Alberto Tripi, special advisor di Confindustria per l'Intelligenza Artificiale, organizzata dalla SPES Academy Carlo Azeglio Ciampi "Intelligenza Naturale Assistita: l'IA per gli umani". Ore 16,00. Presso Europa Experience David Sassoli, piazza Venezia 6.

- Roma: evento "Il Manifesto della Meccanica 2025", organizzato da Anima. Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy; Marco Nocivelli, vicepresidente di Confindustria per le Politiche Industriali e il Made in Italy. Presso Palazzo Piacentini.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Roma: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si reca in visita al Villaggio "Agricoltura E'". Ore 18,45. Piazza Esedra.

CAMERA 9,30 mozione sfiducia ministro Giustizia, Carlo Nordio; Ddl Giornata veterinaria (Aula) 13,30 Comunicazione Commissione Ue su Nuovo quadro finanziario pluriennale (Bilancio e Politiche Ue riunite) 13,45 audizione Francesca Mariotti per nomina presidenza Enea (Attivita' produttive) 13,45 Ddl Giornata del panettone italiano (Agricoltura) 13,45 Ddl Giornata panettone (Agricoltura) 14,00 audizione dipartimento Sviluppo sostenibile ministero Ambiente gestione rifiuti settore tessile (Ambiente e Lavori pubblici) 14,00 question time ministero Lavoro (Lavoro) 14,00 audizione Associazione italiana guide professionali di pesca, Promoturismo Friuli Venezia Giulia, Istituto italiano navigazione e Associazione formatori marittimi su Ddl guida professionale pesca (Agricoltura) 14,15 Ddl Corte conti (Affari costituzionali e Giustizia riunite) 14,30 audizioni Acquirente Unico; Competere su Legge delegazione europea 2024 (Politiche Ue) 14,45 Ddl riduzione tempi liquidazione Tfs dipendenti pubblici (Lavoro) 15,00 question time ministri (Aula) 15,00 audizione sottosegretario Economia, Lucia Albano, su bilancio di genere esercizio finanziario 2023 (Bilancio Camera e Senato congiunte) 15,00 question time ministero Economia (Finanze) 15,00 question time ministero Ambiente e Sicurezza energetica (Attivita' produttive) 15,00 Ddl settimana corta (ristretto Lavoro) 15,15 Dl Pa (Affari costituzionali e Lavoro riunite) 16,15 mozioni tutela da Pfas; mozioni bonus Renzi; Ddl Convenzione navigazione marittima (Aula) SENATO 8,30 Audizione direttore generale cooperazione sviluppo ministero Esteri, Stefano Gatti, su Deliberazione CdM su missioni 2025 e Relazione su missioni in corso (Esteri e Difesa Senato e Camera) 9,30 e 15,30 Ddl separazione carriere (Affari Costituzionali) 10,00 Ddl semplificazione normativa, Ddl semplificazione attivita' economiche (Affari Costituzionali) 10,00 Audizione di delegato Difesa presso il Defence Industry Working Party, Andrea Truppo, su atti Ue su nuova strategia industriale Difesa e Edip (Esteri) 10,15 Audizioni di Commissione riordino riscossione, Inail, Upb e Dipartimento finanze su magazzino fiscale (Finanze) 10,30 Dl elezioni e referendum (Affari Costituzionali) 14,00 Ddl sicurezza (Affari Costituzionali e Giustizia) 14,00 Audizioni di Ance, Consiglio nazionale architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, Aidia, Fondazione Inarcassa, Consiglio Nazionale Notariato, Inu e Adsi su Ddl delega revisione Codice beni culturali (Cultura e Ambiente) 14,30 Audizioni di Corte conti, esperti e Cno su magazzino fiscale (Finanze) 16,00 Dl elezioni e referendum (Affari Costituzionali) ORGANISMI BICAMERALI 8,15 audizione Anci (Federalismo fiscale).

