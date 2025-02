Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 26 febbraio

FINANZA - Milano: Banca Popolare di Sondrio presenta il Piano Industriale 2025-2027.

- Milano: Edison Energia presenta il suo Piano di sviluppo.

Ore 11,00. Presso Palazzo Edison, Sala Azionisti.

- Roma: asta di BoT per un importo di 4 miliardi. Ore 11,00 termine per la presentazione delle domande.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Alkemy, Eni, Pirelli, Prysmian, Stellantis.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Saipem. Ore 12,30 - Conference call Stellantis. Ore 14,00.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Germania: Fiducia consumatori, marzo. Ore 8,00.

- Francia: Fiducia consumatori, febbraio. Ore 8,45.

- Stati Uniti: Vendite di nuove case (mln ann.), gennaio. Ore 16,00.

ECONOMIA - Milano: si apre il "Social Innovation Campus" di Fondazione Triulza. Per tutti coloro che sono interessati all'innovazione, all'impatto sociale e alla valorizzazione dei talenti. L'edizione 2025 approfondira' il tema "Talents 4 Social Innovation. Competenze nella Complessita'". Ore 9,30.

Presso il MIND. L'evento si conclude domani.

- Roma: evento "Idroelettrico: un valore per l'Italia", organizzato da Elettricita' Futura. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei deputati. Aurelio Regina, delegato del presidente di Confindustria per l'Energia.

Presso Palazzo Montecitorio, Sala della Regina.

- Roma: Guido Castelli, commissario straordinario di Governo per la ricostruzione nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dall'evento sismico del 2016, presenta il suo libro "Mediae Terrae". Ore 11,30. Partecipa, tra gli altri, Gaetano Manfredi, presidente dell'Anci e sindaco di Napoli. Piazza di Firenze, 27.

- Roma: evento "PMI. Il nostro orgoglio industriale, la nostra identita' di impresa", in occasione dell'Assemblea della Piccola Industria di Unindustria. Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Baroni, vicepresidente Confindustria e presidente P.I. di Confindustria. Via A. Noale, 206.

- Roma: incontro "Industria e competitivita': quali scenari dopo le elezioni tedesche?", promosso dalla Camera di commercio Italo-Germanica. Ore 17,00. Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Presso Palazzo Carpegna del Senato.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Roma: il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il primo ministro svedese, Ulf Kristersson. Ore 12,00. Palazzo Chigi.

CAMERA 8,15 question time ministero Agricoltura (Agricoltura) 8,45 audizioni Uiv, Confeuro, esperti su Accordo Ue-Mercosur (Agricoltura) 9,30 Ddl partecipazione lavoratori (Aula) 13,30 audizione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sul ruolo dell'energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione (Ambiente e Attivita' produttive) 13,45 interrogazioni su innovazione tecnologica e transizione digitale (Trasporti) 13,45 Atti Ue su politiche allargamento (Esteri e Politiche Ue riunite) 14,00 audizioni Federdistribuzione; Legacoop; Confagricoltura; Unicoop; Ismea; Unciagroalimentare; Unaproa su rafforzamento agricoltori nella filiera alimentare (Politiche Ue) 14,15 Ddl settimana corta (Lavoro) 14,30 interrogazioni Stm-Catania; Inalca; Maglificio CXL (Lavoro) 14,30 Ddl terapie digitali; Ddl etichettatura prodotti caseari latte crudo (Affari sociali) 15,00 question time ministri (Aula) 15,00 Ddl Corte conti (Affari costituzionali e Giustizia riunite) 15,00 risoluzioni sulle comunita' energetiche (Attivita' produttive) 15,30 Ddl delega Tub (Finanze) 16,15 Ddl partecipazione lavoratori; Ddl fondo 'Viaggi della memoria'; Ddl conservazione posto lavoratori oncologici; mozioni atleti stranieri maratone (Aula) SENATO 8,30 Audizioni su Ddl semplificazione attivita' economiche (Affari Costituzionali) 8,45 Sindacato ispettivo (Industria) 9,00 Audizione direttore Divisione armamento e pianificazione Agenzia europea difesa, Stefano Cont, su Nuova strategia industriale europea Difesa) ed Edip (Esteri) 9,00 Dl ex-Ilva (Industria) 9,15 Sindacato ispettivo (Finanze) 10,00 Ddl delegazione Ue 2024, Relazione programmatica partecipazione Italia in Ue in 2024 (Aula) 13,00 Ddl quadro ricostruzione post-calamita' (Ambiente) 13,30 Riforma calcio (Cultura) 14,00 Audizione Uil (Sicurezza Lavoro) 20,00 Ddl sicurezza pubblica (Affari Costituzionali e Giustizia) ORGANISMI BICAMERALI 8,15 audizione Conferenza Regioni (Federalismo fiscale) 8,30 audizione Maria Grazia Nicolo', Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura (Antimafia) 14,00 audizione direttore generale Dipartimento informazioni sicurezza (Dis), Vittorio Rizzi (Copasir).

