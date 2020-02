Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 26 febbraio -2

ECONOMIA - Milano: 'Milano Design Week 2020'. Ore 9,00. Via Fabio Filzi, 33. - Milano: tavola rotonda di PIMCO "Mercati Emergenti. Asset Allocation, prospettive 2020, attrattivita' dei singoli Paesi". Ore 13,15. Presso gli uffici di PIMCO, Corso Vittorio Emanuele II, 37. - Milano: EVENTO ANNULLATO / Deloitte Art & Finance, presentazione dei risultati dello studio "Il mercato dell'arte e dei beni da collezione". Ore 17,30. Deloitte Greenhouse, via Tortona, 25. - Cinisello Balsamo (Mi): EVENTO ANNULLATO / conferenza stampa di presentazione del nuovo evento fiera MECFOR 2021. Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Massimo Carboniero, presidente Ucimu-Sistemi per Produrre; Gian Domenico Auricchi, presidente Fiere di Parma. Viale Fulvio Testi, 128. - Val Vigezzo: EVENTO ANNULLATO / conferenza stampa di presentazione della EasyWallbox di Engie. - Roma: EVENTO ANNULLATO / convegno Cisl "Italiani nel mondo: storie di migranti dal passato ad oggi". Ore 9,30. Partecipa il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte; Annamaria Furlan, segretaria generale Cisl. Sala del Tempio di Adriano, piazza di Pietra, 1. - Roma: conferenza stampa di presentazione di "Roma Motodays". Ore 11,00. Foro Italico, piazza Lauro de Bosis, 3. - Roma: conferenza stampa organizzata dall'Associazione Sportiva Luiss per la presentazione del nuovo Official Partner e Main Sponsor della Sezione Rugby, Avio. Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Luigi Abete, Presidente Associazione Sportiva Luiss; Giorgio Novello, Senior Vice- President Avio. Viale Pola, 12. - Roma: EVENTO ANNULLATO / tavola rotonda di presentazione della Mappa dei Rischi 2020 di SACE Simest del Gruppo CDP. Ore 11,30. Presso SACE Simest, Piazza Poli, 37/42. - Roma: incontro organizzato dal CNEL, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro "Le misure di contrasto al caporalato". Ore 14,30. Partecipano, tra gli altri, Teresa bellanova, ministra per le Politiche agricole, alimentari e forestali; Nunzia Catalfo, Ministra del lavoro e delle politiche sociali; Tina Bali', segretaria nazionale Flai; Giorgio Carra, segreteria nazionale UILA; Andrea Cuccello, segretario confederale CISL; Massimiliano Giansanti, Presidente Confagricoltura; Ettore Prandini, Presidente Coldiretti; Francesco Verrascina, Presidente Copagri; Dino Scanavino, Presidente CIA. Viale David Lubin, 2. - Wiesbaden: visita del presidente Bce, Christine Lagarde, a Volker Bouffier, primo ministro dello stato dell'Assia. Ore 14,30.

